Bogotá vive desde sus humedales: así avanza la restauración ecológica en las 17 Reservas Distritales de Humedal

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) lideran acciones para restaurar el Sistema Distrital de Áreas Protegidas del Distrito, incluidas las 17 Reservas Distritales de Humedal.

Estas zonas estratégicas son fuentes de agua, aire de calidad y refugio para cientos de especies de fauna y flora. La Administración distrital busca recuperar el funcionamiento natural de las áreas protegidas a través de intervenciones especializadas como siembra de árboles, arbustos y herbáceas nativas como el Cariseco (Billia rosea).

La SDA explicó que la sustitución de árboles exóticos por nativos fortalece la conectividad con canales de agua y áreas protegidas. Darle vitalidad a los entornos naturales de la ciudad ayuda a cumplir los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ para mejorar el medio ambiente de Bogotá.

La restauración ecológica es una de las grandes apuestas de la alcaldía Galán. Por esta razón, se articulan acciones interinstitucionales para devolverle la vida a grandes ecosistemas de la ciudad como los Cerros Orientales.

¿Por qué es importante el humedal de tu barrio?

Estos pulmones de la ciudad ayudan a regular inundaciones y liberan agua durante temporada de bajas precipitaciones, además, la SDA advirtió que no hacerlo afecta directamente al líquido vital pues aumenta el riesgo de inundaciones o extrema sequía en épocas de intenso sol.