Suspenden venta de tiquetes desde Terminal de Bogotá hacia algunos destinos por paro nacional

Foto: Terminal Transporte Bogotá

La Terminal de Transporte de Bogota? se permite informar que por el paro nacional, que adelantan algunas organizaciones en el país, varias empresas de transporte intermunicipal que operan en La Terminal de Transporte de Bogotá han suspendido la venta de tiquetes hacia algunos destinos de los departamentos de Boyacá, Santander y de la Costa Caribe.

Entre los destinos afectados están Bucaramanga, Barbosa, Aguachica, Cartagena, entre otros.

En el caso de Cúcuta, las rutas se están realizando por vías alternas a través de Málaga.

Pese a la situación, la venta de tiquetes hacia otros destinos y los servicios comerciales dentro de las tres sedes: Salitre, Norte y Sur, continúan operando con normalidad, incluyendo restaurantes, servicios bancarios y otros establecimientos.

Se recomienda a los usuarios, antes de desplazarse hacia Terminal de Transporte de Bogota?, consultar previamente con las empresas de transporte la disponibilidad de tiquetes y el estado de las rutas.