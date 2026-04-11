Dian y gremios exportadores definen texto del proyecto de ley para que el Congreso expida el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero

Foto: DIAN

El Gobierno de las Oportunidades y los principales gremios del sector exportador colombiano le dieron “la bendición” al nuevo proyecto de ley que establece el Régimen Sancionatorio Aduanero que cuenta con mensaje de urgencia, y que se espera sea aprobado en primer debate por las Comisiones Segundas de Cámara y Senado antes del próximo 20 de junio.

Con ese propósito, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, socializó con el sector privado el texto del proyecto, al que solo le falta consensuar algunos aspectos sobre los que todavía existen pequeñas diferencias.

“Más allá de un trámite legislativo, estamos ante una construcción conjunta que responde a las realidades actuales del país y que protege a quienes cumplen la ley”, aseguró el director general de la institución, Carlos Emilio Betancourt Galeano.

Por su parte, Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior – Analdex, destacó el avance de la concertación que lleva ya varios meses con los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, así como la Dian.

“Hemos logrado ponernos de acuerdo en la mayoría de los temas. Ahora revisaremos el articulado para darle la ‘bendición final’ y facilitar que este proyecto de ley sea sancionado en el Congreso antes del 20 de junio”, dijo el dirigente gremial.

Mensaje de urgencia

A finales de octubre del año pasado, el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó el proyecto de ley para nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, en cumplimiento de la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional que derogó el artículo 68 de la Ley 2277 de 2022 y el Decreto Ley 920 de 2023, con los que el Congreso dio facultades al Ejecutivo para expedir normas sancionatorias aduaneras. La Corte consideró que el Legislativo no puede otorgar facultades al Gobierno para expedir códigos completos.

Sin embargo, los gremios exportadores impulsan otro proyecto de ley con los mismos propósitos, por ello fue necesario acumularlos en una sola iniciativa y conciliar los dos textos, para radicantes ante el Congreso.

Entre otros alcances, el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero busca contar con reglas de juego claras y sanciones firmes para luchar contra el contrabando y la evasión fiscal, reducir los incentivos a la competencia desleal, la falsificación marcaria y generar procesos aduaneros más simples y rápidos para empresas y ciudadanos.

Además, establece herramientas para sancionar el contrabando y disuadir la evasión fiscal, el fraude aduanero y los delitos conexos como el lavado de activos.

“Este proyecto de ley marca un importante avance en términos de garantías procesales para los usuarios aduaneros sin sacrificar las facultades de la autoridad aduanera en su lucha permanente contra el contrabando, y promueve la confianza y estabilidad jurídica”, añadió el director de la Dian.

Con información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian