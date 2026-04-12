Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este 12 de abril de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te compartimos el pronóstico del clima según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 12 de abril de 2026. ¡Entérate y programa tu día!

Según el reporte del IDIGER, para este domingo 12 de abril se espera en Bogotá:

En la madrugada, se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Temperatura mínima esperada aproximadamente de 11 °C.

Para la mañana se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, mayormente nublado.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.