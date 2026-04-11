Planes en Bogotá: prográmese con la agenda del Jardín Botánico para este sábado 11 de abril

Foto: Jardín Botánico de Bogotá (JBB).

¿Sin planes para el fin de semana? En Bogotá e recomendamos estas actividades con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) para este sábado 11 de abril de 2026.

Estos espacios se dan en el marco de la estrategia de participación en territorio del JBB y están pensados para aprender, sembrar y conectar con la naturaleza del Distrito.

En Usme se realizará una jornada de mantenimiento comunitario con implementación de jardín polinizador

JAC Quintas del Plan Social – Calle 72a sur #4, Usme

Hora: 9: 00 a. m.

Usaquén aprenderá a preparar sus propias aguas florales

Parque barrio Santa Mónica – Carrera 16b #167b-74, Usaquén

Hora: 9:00 a. m.

Recorrido nocturno en humedal de Techo

¿Te has preguntado qué pasa cuando el sol se esconde y las luces se encienden? Esta actividad te explicará cómo la contaminación lumínica afecta los entornos naturales de la ciudad.

Lugar: Carrera 80f #10d-01

Hora: 6: 30 p. m.

Participa con ojos bien abiertos que la noche guarda sus secretos sobre la biodiversidad. ¿Te animas a descubrirlos?

La naturaleza y la música se encuentran en el Jardín Botánico

Este concierto itinerante te invita a recorrer el JBB mientras cada nota del Cuarteto Ixora se entrelaza con los paisajes vivos, despertando tus sentidos y conectándote con la esencia del territorio colombiano.

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, Colecciones vivas

Hora: 2:00 p. m.

Taller: Interacciones invisibles – Interacciones biológicas de las plantas con los microorganismos del suelo y endófito

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, Domo educativo

Hora: 2:00 p. m. a 3:30 p. m.

Preinscripciones en este enlace hasta el nueve de abril o hasta completar cupos

Con la agenda cultural y académica del JBB las personas pueden disfrutar de espacios de sensibilización de carácter ambiental, reflejando la relación de las sociedades con el impacto sobre la naturaleza. Estas actividades priorizan los objetivos de la Administración distrital para convertir a Bogotá en una ciudad responsable con su entorno.