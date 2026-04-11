Disfrute la Retrospectiva Ruth Beckermann en la Cinemateca de Bogotá este 11 de abril

Foto: Idartes

La Cinemateca de Bogotá invita a los bogotanos, bogotanas y visitantes a participar en la función de ‘Los soñados‘, con conversatorio junto a la directora austriaca Ruth Beckermann, este sábado 11 de abril del 2026, a las 4:00 p. m. en la Sala Capital ¡Entrada con boletería!

En alianza con el Festival Internacional de Cine de Cartagena de indias FICCI y la Embajada de Austria en Bogotá, junto a Sixpack Film en Viena, la Cinemateca de Bogotá presenta una retrospectiva de la cineasta austriaca Ruth Beckermann. Durante casi cinco décadas, Beckermann ha construido un sólido cuerpo de documentales que se desplazan con naturalidad entre la memoria personal y el relato colectivo, explorando los orígenes, la migración, la identidad y las formas en que las comunidades reinterpretan su propio pasado. A través de una mirada ensayística cada vez más depurada, Beckermann entrelaza archivo, observación y reflexión para crear un cine de profundas capas afectivas, donde el pasado irrumpe en el presente como materia viva.

?Clasificación: Apta para mayores de 12 años.

Nombre invitado(a)

Ruth Beckermann

Durante casi cinco décadas, Ruth Beckermann ha construido una obra documental que articula memoria personal y relato colectivo, explorando temas como migración, identidad y procesos históricos europeos contemporáneos. Su trabajo combina material de archivo, observación directa y reflexión ensayística, estableciendo un diálogo constante entre pasado y presente.

La cita es en la sede de la Cinemateca de Bogotá, ubicada en la carrera Tercera #19-10.