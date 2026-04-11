Petro recibió las cartas credenciales de siete nuevos embajadores en Colombia

Foto: Presidencia de la República

El jefe de Estado recibió hoy a nuevos embajadores acreditados en Colombia, quienes presentaron sus cartas credenciales en una ceremonia realizada en la Casa de Nariño.

Entre los diplomáticos que oficializaron su llegada al país se encuentra la embajadora de la República del Líbano, Brigitta Al Ojeil, así como el embajador de la República Árabe de Egipto, Hatem Hassan Sami Kandil.

También presentó cartas credenciales el embajador de Japón, Shimizu Toru, junto con el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Ali Muley Ahamed Sidah.

La lista se completa con el embajador de la República de Cuba, Carlos Juan De Céspedes Piedra; el embajador de la República de Corea, Choi Hyunkoog; y el embajador de la República de Belarús, Dzmitry Dzeravinski.

La ceremonia se llevó a cabo en la Casa de Nariño, donde los representantes diplomáticos fueron recibidos por el jefe de Estado en un acto protocolario que formaliza el inicio de sus funciones en el país.