Bogotá vive la Carrera Verde este domingo 12 de abril

Foto: Carrera Verde.

Este domingo 12 de abril de 2026, se celebra la Décimoprimera edición de la Carrera Verde 2026, un evento que reune a corredores profesionales y aficionados para fomentar el fortalecimiento de territorios ecológica y socialmente resilientes que cuenta con el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB).

Luego de una década de funcionamiento, la Carrera Verde ha liderado acciones estratégicas para proteger la biodiversidad colombiana. A 2026, más de 200.000 árboles nativos fueron sembrados en reservas ecológicas como parte de esta iniciativa para apoyar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis especial en educación ambiental, restauración de ecosistemas y acción climática.

La competencia es organizada por la Fundación Natura y cuenta con reconocimientos por su compromiso con la compensación de la huella de carbono y la alianza entre ciudadanos, empresas y comunidades. Esto la llevó a ser la primera carrera atlética en Latinoamérica en recibir la certificación Inspire Gold del Council For Responsible Sports.

La Carrera?Verde no solo es una competencia deportiva, es un llamado a la acción para proteger nuestro planeta, dijo Clara?Solano, directora Ejecutiva de Fundación?Natura.

Modalidades de la Carrera Verde 2026 en Bogotá

¡Conoce más aquí y agéndate con esta carrera atlética en Bogotá! Estas son las categorías de participación de la Carrera Verde 2026:

3K Familiar: A partir de los cuatro años en adelante. Debe inscribirse un Adulto y un niño como mínimo y el adulto podrá registrar hasta tres niños. Cada participante debe pagar la inscripción.

3K Oficial Individual Recreativa: Desde 14 años en adelante.

5K Oficial Competitiva: Desde 14 años en adelante.

10K Oficial Competitiva: Desde 14 años en adelante.

Prográmate: estos son los horarios de la Carrera Verde 2026 en Bogotá

7:00 a.m. – Apertura de puertas

8:00 a.m. – Calentamiento 3K

8:30 a.m. – Largada 3K (Recreativa Familiar)

9:00 a.m. – Calentamiento 5K y 10K

9:30 a.m. – Largada 10K (Competitiva)

– Largada 10K (Competitiva) 9:45 a.m. – Largada 5K (Competitiva)

Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través del sitio de Carrera Verde. Ingresa aquí y conoce detalles y precios de la versión 2026.

Para grupo mayores a 10 corredores hay un descuento adicional de $5.000 pesos por cada inscripción.

Para inscripciones corporativas o grupales, visita: https://ventascorporativas.carreraverdecolombia.com/ventas-corporativas-carrera-verde/

¿Dónde será la Carrera Verde 2026 en Bogotá?

Lugar: Parque Simón Bolívar.

Parque Simón Bolívar. Fecha: Domingo 12 de abril de 2026.

Con la Carrera Verde 2026 se reafirma que Bogotá es sede de grandes eventos que apoyan la sostenibilidad en Colombia. Miles de corredores se darán cita para poner a prueba sus capacidades para contribuir a un mejor ambiente.