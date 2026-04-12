Trump ordena desminado del estrecho de Ormuz y anuncia un cerco naval tras el fracaso de los diálogos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo 12 de abril el inicio de una operación militar para destruir minas navales en el estrecho de Ormuz y establecer un bloqueo contra buques que financien a Irán. La medida surge como respuesta inmediata al fracaso de las negociaciones de paz celebradas en Islamabad (Pakistán), donde Teherán se habría negado a abandonar sus ambiciones nucleares. Según el mandatario, la Armada estadounidense interceptará en aguas internacionales a cualquier embarcación que haya pagado «tasas ilegales» a las autoridades iraníes para transitar por esta vía estratégica, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Tensión máxima en el Golfo Pérsico

La orden presidencial marca una escalada significativa en el conflicto que mantiene en vilo a los mercados energéticos desde febrero. Trump calificó las acciones de Irán como una «extorsión mundial», refiriéndose al cobro de peajes y a la presunta colocación de explosivos en el canal. «Estados Unidos jamás será extorsionado», sentenció a través de su plataforma Truth Social, asegurando que el proceso de bloqueo comenzará «en breve» y contará con el respaldo de aliados internacionales.

El fracaso de la vía diplomática

El anuncio se produce horas después de que las delegaciones de Washington y Teherán abandonaran Pakistán sin alcanzar un acuerdo tras 21 horas de diálogo. El presunto despliegue de minas por parte de las fuerzas iraníes ha sido el principal argumento de la Casa Blanca para justificar esta intervención directa. Trump afirmó además que gran parte de la flota de barcos minadores del país asiático ya habría sido neutralizada en operaciones previas, dejando el desminado como el paso final para retomar el control del paso marítimo.

Implicaciones para el comercio global

El estrecho de Ormuz es el cuello de botella más importante para el suministro de crudo en el mundo. Con esta nueva directriz, cualquier buque mercante que ceda a las exigencias económicas de Irán se arriesga a ser interceptado por destructores estadounidenses. Mientras tanto, el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) ya despliega unidades especializadas para limpiar las aguas de artefactos explosivos, buscando garantizar un «paso seguro» bajo supervisión de la administración Trump.