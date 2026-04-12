Conozca las actividades en la Ciclovía de Bogotá de este domingo 12 de abril

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 12 abril de 2026.

Este espacio recreativo, que es considerado el gran parque lineal de la ciudad, fomenta la movilidad sostenible desde la apropiación cívica y respetuosa del espacio público que funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que los domingos y festivos podrás encontrar en toda la Ciclovía de Bogotá

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 138,24 kilómetros para el disfrute de toda la ciudadanía.

¡Haz parte de los servicios de la Ciclovía de Bogotá y disfruta de todos sus servicios este domingo 12 de abril!

Ciclovía alternativa

El domingo 12 de abril se realizarán actividades recreativas para la ciudadanía, en:

Carrera 9 con Calle 116.

Ciclovía Te Cuida

Participa de actividades lúdicas y recreativas para todos, el domingo 12 de abril se realizarán en:

Carrera 50 con Calle 39 sur

Avenida Boyacá con Calle 44 Sur

Campañas de pedagogía y Comportamiento Vial

Te recordarán las normas de la Ciclovía y recomendaciones para una movilidad segura y responsable.

Este domingo 12 de abril, prográmate en:

Avenida Boyacá con Calle 44 Sur

Ciclovía en Patines

El domingo 12 de abril, el IDRD estará guiando a las personas en el proceso de aprendizaje para montar en patines en:

Carrera 9 con Calle 116

Escuela de la bicicleta

El domingo 12 de abril, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Avenida Boyacá con Calle 138

Carrera 24 con Calle 42

Carrera 9 con Calle 116

Calle 54 sur con Carrera 95

Carrera 50 con Calle 3 (Parque el Sol)

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

Este domingo 12 de abril, en el punto habrá diferentes clases para todos los asistentes en:

Carrera 7 con Calle 36 (Parque Nacional)

SDS. Jornadas educativas Salud y Bienestar Entorno Educativo

Este domingo 12 de abril, tendrán puntos de entorno educativo orientados a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la reducción de riesgos y la promoción de la salud integral, mediante acciones de educación, detección temprana y orientación, para fortalecer factores protectores y facilitar el acceso a servicios para adolescentes, jóvenes y personas adultas, en:

Carrera 7 con Calle 60

Carrera 7 con Calle 26

Calle 40H Sur #72R

Av. Boyacá con Carrera 24

Activaciones de marca sobre la Ciclovía

A continuación, consulta la siguiente imagen con el mapa ilustrativo de la Ciclovía de Bogotá con sus rutas todos los domingos y festivos:

Foto: Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD)

Recomendaciones

El IDRD recuerda que el personal del programa no solicita pertenencias personales, no pide bicicletas prestadas ni persuade a los usuarios para desplazarse a lugares apartados.

Asimismo, se recomienda verificar la identidad de cualquier persona que porte prendas institucionales y ofrezca servicios o productos, ya que estas acciones no se realizan sin autorización oficial.