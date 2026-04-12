Bogotá y Chía tendrán cortes de luz este domingo 12 de abril 

Foto: Enel Colombia

Este domingo 12 de abril de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 12 de abril

Localidad de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 21 a calle 23 – Barrio Salitre Occidental.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 47 a carrera 50 entre calle 179 a calle 182 – Barrio Nueva Zelandia.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 41 Sur a calle 43 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Barrio Santa Catalina.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 46 Sur a calle 48 Sur – Barrio Venecia Occidental.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este domingo 12 de abril

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Fusca.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: