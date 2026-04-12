Bogotá y Chía tendrán cortes de luz este domingo 12 de abril
Foto: Enel Colombia
Este domingo 12 de abril de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 12 de abril
Localidad de Fontibón
Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 21 a calle 23 – Barrio Salitre Occidental.
Localidad de Suba
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 47 a carrera 50 entre calle 179 a calle 182 – Barrio Nueva Zelandia.
Localidad de Kennedy
Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 41 Sur a calle 43 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Barrio Santa Catalina.
Localidad de Tunjuelito
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 46 Sur a calle 48 Sur – Barrio Venecia Occidental.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este domingo 12 de abril
Municipio de Chía, en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Fusca.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.