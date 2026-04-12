Concluye la tregua de Pascua entre Rusia y Ucrania

–La tregua entre Rusia y Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa expiró oficialmente este domingo después de que ambas partes se acusaran mutuamente de miles de violaciones, pese a una disminución de los bombardeos aéreos rusos.

La tregua duró 32 horas, desde las 16H00 (13H00 GMT) del sábado hasta el final del domingo.

Ambas partes habían acordado respetar el alto el fuego, que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el jueves y que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, había propuesto más de una semana antes.

Pero, como ocurrió con un acuerdo similar el año pasado, solo reinó una calma relativa a lo largo de los 1.200 kilómetros de la línea del frente.

Zelenski pidió un alto el fuego más prolongado en su discurso nocturno del sábado, afirmando que Ucrania había presentado la propuesta a Rusia.

Pero en declaraciones difundidas el domingo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó cualquier prórroga a menos que el líder ucraniano aceptara las condiciones «bien conocidas» de Rusia.

«Mientras Zelenski no tenga el valor de asumir esta responsabilidad, la operación militar especial continuará después de la expiración del alto al fuego», añadió Peskov.

Rusia exige a Ucrania concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada total de la región de Donetsk, controlada en parte por Moscú. Kiev rechaza estas exigencias que considera una capitulación.

«Ucrania se mantiene firme, resuelta, inquebrantable, a sabiendas de para quién y por qué lo hace. Para que la quinta Pascua en tiempos de guerra se vea seguida por una primera Pascua en paz», respondió Zelenski en un mensaje grabado junto con su esposa, Olena Zelenska, en la catedral de Santa Sofía de Kiev. (InformaciónDW).