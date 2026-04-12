Irán culpa a EE.UU. por el fracaso en las negociaciones: «No se aprendió nada»

–El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, arremetió este domingo contra Estados Unidos por su decisión de bloquear el estrecho de Ormuz para el país persa, después de que las conversaciones entre Washington y Teherán no llegaran a un acuerdo.

«En unas conversaciones al más alto nivel en 47 años, Irán dialogó de buena fe con EE.UU. para poner fin a la guerra. Pero cuando estábamos a un paso del ‘memorándum de entendimiento de Islamabad’, nos topamos con maximalismo, cambios de condiciones y un bloqueo», escribió el canciller iraní en su cuenta de X.

CGRI: El acercamiento de buques de guerra al estrecho de Ormuz es considerado una infracción del cese al fuego

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«No se aprendió nada», aseveró, añadiendo que «la buena voluntad engendra buena voluntad», mientras que «la enemistad engendra enemistad».

Después de la ronda de negociaciones en Islamabad (Pakistán), que arrancó el sábado y terminó sin el resultado esperado debido a varios desacuerdos entre ambas partes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que bloquearía el estrecho de Ormuz y que otros países se sumarían a su iniciativa.

El pasado martes, EE.UU. e Irán pactaron una tregua de dos semanas y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo y el gas que se comercia en el mundo.

Sin embargo, el estrecho marítimo ha permanecido cerrado ‘de facto’ desde el anuncio, y esta jornada Trump anunció un nuevo paso contra Teherán: el bloqueo del estrecho. «La Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de bloquear cualquier y todo barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz», escribió en la red social Truth Social.

Mientras, desde la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán han recordado a EE.UU. que Irán «tiene plena autoridad sobre la gestión inteligente del estrecho de Ormuz» y cualquier intento por parte de buques militares de pasar por la vía marítima será tratado con severidad. (Información RT).