Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 13 y martes 14 de abril de 2026 en Bogotá y La Calera

–(Foto EAAB). Este lunes 13 y martes 14 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de la Calera, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Lunes 13 de abril de 2026

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Ciudad Bolívar

Urb. Bosque de los Alpes, San Vicente, La Nueva Gloria, La Gloria, Los Alpes (Agrupación de Vivienda), San Jerónimo del Yuste, El Futuro, Macarena de los Alpes, San Blass II, Aguas Claras, Altamira y Altamira Chiquita.

De la diagonal 15A Sur a la calle 32 Sur, entre carrera 26 Este a la carrera 9 Este.

De la calle 32 Sur a la diagonal 47 Sur, entre carrera 13B Este a la transversal 7B Este.

10:00 a. m.

4 horas

Mantenimiento preventivo

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Martes 14 de abril de 2026

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San Cristóbal

Atenas, Santa Ines Sur, Santa Ines Sur II y Balcón de La Castaña.

De la calle 37 Sur a la calle 17A Sur, entre carrera 13B Este a la carrera 2 Este.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

San Carlos Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental

De la carrera 136A a la 153A, entre calle 142 a la calle 144.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Bosa

Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chico Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelito, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón.

De la calle 55 Sur a la calle 57 Sur, entre carrera 86 a la carrera 87C.

De la calle 57 Sur a la calle 58C Sur, entre carrera 84C a la carrera 87K Bis.

De la calle 58C Sur a la calle 66 Sur, entre carrera 82 a la carrera 88.

De la calle 66 Sur a la calle 70 Sur, entre carrera 86 a la carrera 87H.

De la calle 62 Sur a la calle 69B Sur, entre carrera 87C a la carrera 88C.

De la calle 69B Sur a la calle 70 Sur, entre carrera 87K a la carrera 88C.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento de estaciones

La Paz.

De la calle 59 Sur a la calle 61 Sur, entre carrera 82 a la carrera 84B.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Fontibón

Salitre, Montevideo, Urbanización Industrial, Franco, Industrial Montevideo, Terminal de Transporte, Urbanización Carlos Lleras Restrepo, Parque Industrial y Comercial de la 68, La Esperanza Sur, La Esperanza Norte, Granjas de Techo, Invima y Maloka.

De la calle 13 a la calle 26, entre avenida carrera 68 a la avenida Boyacá.

10:00 a. m.

4 horas

Mantenimiento preventivo

Ciudad Bolívar

Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de la Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Inst. Vendible Yerbabuena, Jaime Garzón, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Tanque Cazucá EAAB, Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra y Villas de Casaloma.

Sierra Morena III:

De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H.

Santo Domingo Antiguo – Cárcamo:

De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H.

Santo Domingo Nuevo:

Área 1: De la calle 75C Sur a la calle 37, entre carrera 11E a la carrera 74C.

Área 2: De la calle 64A Sur a la calle 39 Sur, entre transversal 14E a la carrera 77C.

10:00 a. m.

8 horas

Mantenimiento preventivo

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Municipio de La Calera, Cundinamarca

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La Calera

10:00 a. m.

12 horas

Mantenimiento correctivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.