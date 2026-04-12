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    Resultados de las loterías y chances de este domingo 12 de abril de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 12 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 2899 – Noche

    Paisita
    Día 5769 – La 5ta 4 – Noche 4704 – Delfín

    Chontico
    Día 7452 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 4502 – La 5ta: 1 – Noche

    Cash Three
    Día 579 – Noche

    Play Four
    Día 4371 – Noche

    Samán
    Día 7199

    Caribeña
    Día 7652 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 3642 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2100 – La 5ta 0 – Tarde 2804 – La 5ta 2

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    Ariel Cabrera
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