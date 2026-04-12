Resultados de las loterías y chances de este domingo 12 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 12 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Culona
Día 2899 – Noche
Paisita
Día 5769 – La 5ta 4 – Noche 4704 – Delfín
Chontico
Día 7452 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 4502 – La 5ta: 1 – Noche
Cash Three
Día 579 – Noche
Play Four
Día 4371 – Noche
Samán
Día 7199
Caribeña
Día 7652 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 3642 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 2100 – La 5ta 0 – Tarde 2804 – La 5ta 2