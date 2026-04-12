Resultados de las loterías y chances de este domingo 12 de abril de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 12 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

Culona

Día 2899 – Noche

Paisita

Día 5769 – La 5ta 4 – Noche 4704 – Delfín

Chontico

Día 7452 – La 5ta 8 – Noche

Sinuano

Día 4502 – La 5ta: 1 – Noche

Cash Three

Día 579 – Noche

Play Four

Día 4371 – Noche

Samán

Día 7199

Caribeña

Día 7652 – La 5ta 2 – Noche

Motilón

Tarde 3642 – La 5ta 8 – Noche

Antioqueñita

Día 2100 – La 5ta 0 – Tarde 2804 – La 5ta 2