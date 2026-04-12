Este 12 de abril se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física en El Tunal

Foto: IDRD

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invitan a la ciudadanía a participar de una jornada especial para conmemorar el Día Mundial de la Actividad Física (celebrado cada seis de abril).

El evento se realizará en este domingo 12 de abril en el Parque Metropolitano El Tunal, ubicado en la Alcaldía Local de Tunjuelito, a partir de las 8:00 a. m.

La jornada contará con una programación guiada con profesionales especializados que realizarán sesiones de entrenamiento funcional, aerobeat, rumba fitness para niñas, niños, jóvenes, personas adultas y mayores.

Durante la jornada también se promoverá el mensaje de la Red de Actividad Física de las Américas: “Más movimiento, más vida”, invitando a incorporar estos hábitos de vida saludable para impactar positivamente la calidad de vida de las personas.

“Moverse no es solo una recomendación, es una necesidad para vivir mejor. Desde el Instituto trabajamos todos los días para que la actividad física haga parte de la vida cotidiana de las y los bogotanos, con programas gratuitos, cercanos y pensados para todas las edades”, destacó el director del IDRD, Daniel García Cañón.

Esta conmemoración busca visibilizar la actividad física como un hábito esencial para el bienestar integral y como una herramienta clave en la prevención de enfermedades.

Conoce más detalles de esta actividad en la siguiente publicación del IDRD en la red social Instagram.

¿Por qué es importante realizar actividad física?

El sedentarismo continúa siendo una de las principales problemáticas de salud pública a nivel global. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas adultas deben realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física por semana; sin embargo, en América Latina más del 40 % de las personas adultas y cerca del 80 % de los adolescentes no cumplen con estas recomendaciones.

El IDRD lidera iniciativas como Bogotá en Forma, que durante más de 30 años ha llevado actividad física gratuita y dirigida a las 20 localidades de la ciudad, promoviendo el uso activo del espacio público y el bienestar físico, mental y emocional.

El Instituto extiende la invitación a toda la ciudadanía a sumarse a esta conmemoración distrital, sin necesidad de experiencia previa, y a encontrar en el movimiento una herramienta para vivir mejor.