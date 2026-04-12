    Secretaría de Hacienda de Bogotá informa  que se han identificado nuevos casos de suplantación

    Diana Becerra

    Funcionarios de la Secretaría de Hacienda atendiendo personal Foto: Secretaría de Hacienda

    La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá informa a la ciudadanía que se han identificado nuevos casos de suplantación a través de WhatsApp y mensajes de texto (SMS) enviados desde números no oficiales, solicitando información personal o pagos relacionados con obligaciones tributarias.

    Estos contactos no pertenecen a la Secretaría y hacen parte de una modalidad de fraude que busca engañar a los contribuyentes mediante mensajes que simulan procesos reales.

    De acuerdo con los reportes recientes, los estafadores están utilizando números no oficiales y perfiles falsos en WhatsApp, desde los cuales envían mensajes como “aviso preliminar de retención de entidades bancarias por mora en su obligación contributiva”, incluyendo enlaces fraudulentos a páginas web no oficiales.

    Asimismo, se han identificado conversaciones en las que los delincuentes:

    • Solicitan comprobantes de pago.
    • Indican escanear códigos o códigos de barras.
    • Piden consignaciones a convenios o recaudos no autorizados.
    • Insisten en realizar pagos inmediatos bajo presión.

    Esta modalidad busca generar confianza al simular una atención personalizada, para luego inducir a la víctima a realizar pagos o entregar información sensible.

    La Secretaría reitera que:

    • No solicita pagos ni información confidencial a través de WhatsApp, mensajes de texto o chats.
    • No envía enlaces a sitios web externos o no oficiales para realizar pagos.
    • Todos los trámites deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales, como la Oficina Virtual, el sitio web institucional o los puntos de atención autorizados.

    Se invita a la ciudadanía a no interactuar con estos mensajes, no ingresar a los enlaces y reportar cualquier caso sospechoso.

