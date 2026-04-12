Secretaría de Hacienda de Bogotá informa que se han identificado nuevos casos de suplantación
La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá informa a la ciudadanía que se han identificado nuevos casos de suplantación a través de WhatsApp y mensajes de texto (SMS) enviados desde números no oficiales, solicitando información personal o pagos relacionados con obligaciones tributarias.
Estos contactos no pertenecen a la Secretaría y hacen parte de una modalidad de fraude que busca engañar a los contribuyentes mediante mensajes que simulan procesos reales.
De acuerdo con los reportes recientes, los estafadores están utilizando números no oficiales y perfiles falsos en WhatsApp, desde los cuales envían mensajes como “aviso preliminar de retención de entidades bancarias por mora en su obligación contributiva”, incluyendo enlaces fraudulentos a páginas web no oficiales.
Asimismo, se han identificado conversaciones en las que los delincuentes:
- Solicitan comprobantes de pago.
- Indican escanear códigos o códigos de barras.
- Piden consignaciones a convenios o recaudos no autorizados.
- Insisten en realizar pagos inmediatos bajo presión.
Esta modalidad busca generar confianza al simular una atención personalizada, para luego inducir a la víctima a realizar pagos o entregar información sensible.
La Secretaría reitera que:
- No solicita pagos ni información confidencial a través de WhatsApp, mensajes de texto o chats.
- No envía enlaces a sitios web externos o no oficiales para realizar pagos.
- Todos los trámites deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales, como la Oficina Virtual, el sitio web institucional o los puntos de atención autorizados.
Se invita a la ciudadanía a no interactuar con estos mensajes, no ingresar a los enlaces y reportar cualquier caso sospechoso.