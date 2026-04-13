La descentralización en Colombia se quedó a mitad de camino: Miguel Silva

Foto: Secretaría General

En el marco de la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley de Competencias que busca reorganizar el Sistema General de Participaciones (SGP), el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva, hizo un llamado a fortalecer la descentralización con respaldo real para las ciudades.

Durante su intervención en el Congreso de la República, el funcionario advirtió que el Proyecto de Ley de Competencias no está abordando el problema de fondo del país: la distribución real de responsabilidades entre la Nación y los territorios, y fue enfático al señalar que el debate no puede reducirse al Sistema General de Participaciones.

“Este proyecto no está recogiendo el centro de la preocupación: la discusión sobre las competencias. No es solo un tema de recursos, es un tema de responsabilidades y de capacidad real de gestión en los territorios”, señaló Silva Moyano.

“No podemos seguir con una descentralización a medias”, agregó. El secretario general lanzó una de las advertencias más fuertes de la jornada al afirmar que el modelo de descentralización en Colombia, vigente desde 1991, quedó incompleto.

“La descentralización se nos quedó a mitad de camino y hay que profundizarla. Pero hay que hacerlo bien: empezando por definir claramente quién hace qué en este país”, sostuvo.

Además, cuestionó que el proyecto no refleje las transformaciones del país en más de tres décadas, ignorando la realidad de las grandes ciudades, las ciudades intermedias y las nuevas dinámicas urbanas.

Bogotá: más responsabilidades, menos herramientas

El funcionario denunció que Bogotá enfrenta cargas crecientes sin contar con las herramientas institucionales necesarias para responder. Puso como ejemplo la seguridad: la ciudad lleva más de ocho años solicitando la posibilidad de financiar con recursos propios el aumento del pie de fuerza policial, sin que exista un marco que lo permita.

“Hoy Bogotá es una de las ciudades con menor número de policías por habitante, siendo el principal centro económico del país. Esto evidencia una falla estructural en la coordinación entre Nación y territorios”, afirmó.

“El país le exige a Bogotá, pero no la respalda”.

El secretario general también fue contundente al señalar que la capital está asumiendo responsabilidades que deberían ser compartidas con el Gobierno Nacional. Recordó que Bogotá atiende población migrante, víctimas del conflicto y ciudadanos de toda la región, financiando estos servicios en gran medida con recursos propios.

“Bogotá no puede seguir enfrentando sola los retos más grandes del país. La pobreza en Bogotá también cuenta”, recalcó.

De acuerdo con el secretario, aunque la capital tiene menores indicadores porcentuales, concentra cerca de 1,5 millones de personas en condición de pobreza, una cifra que, según el funcionario, no puede quedar por fuera del diseño de la ley.

“Esos 1,5 millones de personas también son colombianos y necesitan el respaldo de la Nación. Si no entendemos esto, vamos a profundizar las brechas”, alertó Miguel Silva.

El secretario insistió en que el proyecto debe reconocer que:

No todos los territorios son iguales

Bogotá tiene una condición única como capital

Las brechas también existen dentro de las ciudades

El país ya funciona en dinámicas de aglomeración

En ese sentido, cuestionó que la iniciativa no incorpore suficientemente estas realidades. Al cierre de su intervención, el funcionario hizo un llamado político claro al Congreso:

“Hay que dar un paso atrás y replantear esta discusión. Colombia necesita una verdadera ley de competencias. Profundizar la descentralización sí, pero de manera seria, ordenada y acorde con la realidad del país”.

La Alcaldía Mayor de Bogotá reiteró que respalda una reforma que fortalezca la descentralización, pero advirtió que, si no se corrige el enfoque, el país corre el riesgo de profundizar las desigualdades y debilitar a los territorios que hoy sostienen el sistema.