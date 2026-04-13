Cortes de luz este martes 14 de abril de 2026 en Bogotá, Soacha, Chía y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 14 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Chía y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Chicó Norte III Sector. De la calle 93 a calle 95 entre carrera 20 a carrera 22 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Casa Blanca Suba Urbano. De la calle 234 a calle 236 entre carrera 51 a carrera 53 – Desde las 9:15 a. m. hasta las 2:15 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Las Margaritas. De la calle 147 a calle 154 entre carrera 18 a carrera 24 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Las Orquídeas. De la calle 160 a calle 162 entre carrera 21 a carrera 23 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Los Cedros. De la carrera 20 a carrera 22 entre calle 145 a calle 147 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Soacha Rural, Cundinamarca

Vereda Chacua. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Vereda Fusunga. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Chía, Cundinamarca

Vereda Fagua. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Cajicá, Cundinamarca

Vereda Canelón. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.