CAR frena vertimiento de residuos lácteos que iban directo al río Bogotá

Foto: CAR

Atendiendo las denuncias presentadas por la comunidad, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva en la vereda Veracruz, del municipio de Chocontá, tras evidenciar un vertimiento de aguas residuales no domésticas provenientes del procesamiento de productos lácteos (suero) por parte de una fábrica de quesos.

Durante un operativo de seguimiento y control realizado por un equipo técnico y jurídico de la dirección regional Almeidas y Guatavita, se pudo establecer desde el exterior del predio, la descarga de aguas residuales hacia un sifón, así como la construcción de reservorios sobre el cauce de un canal, donde el agua es almacenada temporal y posteriormente utilizada mediante motobombas para riego. Tras pasar por estas estructuras, el flujo hídrico continúa su recorrido hasta desembocar finalmente en el río Bogotá.

Frente a esta situación, el responsable aseguró que el subproducto generado en el proceso no es vertido al sistema, sino que es entregado a un tercero, quien lo transporta a otro predio para ser utilizado como alimento para bovinos.

“Gracias a la denuncia oportuna de la comunidad logramos actuar y suspender una posible afectación a los recursos agua y suelo, toda vez que se trata de un establecimiento donde se procesan entre 400 y 500 litros de leche al día”, afirmó el director regional de Almeidas y Guatavita de la CAR, Camilo Poveda.

El funcionario recordó que el vertimiento de aguas residuales no domésticas provenientes de actividades industriales sin el respectivo permiso de vertimientos y sin tratamiento previo constituye una infracción a la normativa ambiental vigente, además de representar un riesgo para la calidad del recurso hídrico.

Esta situación se agrava al tratarse de una fuente intermitente que no presentaba caudal aguas arriba del punto de descarga, lo que incrementa la concentración de contaminantes.

Más detalles de la medida preventiva en la siguiente publicación del Director de la CAR en la red social X.

De esta forma, la CAR advierte que fortalecerá los operativos de seguimiento y control en la cuenca alta del río Bogotá, por tratarse de la principal corriente hídrica de la jurisdicción, tal como lo ha venido haciendo en estos 65 años cumpliéndole al territorio.