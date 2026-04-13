IDRD aúna esfuerzos para acompañar a deportista paralímpica Valentina Palacio Acosta

Foto: IDRD.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) expresa su solidaridad con Valentina Palacio Acosta, deportista paralímpica e integrante del Equipo?Bogotá quien resultó lesionada en un accidente de tránsito en la localidad de Fontibón. Desde el primer momento, el Instituto ha brindado acompañamiento permanente a la familia de la deportista y ha puesto a su disposición todo su equipo multidisciplinario, con el fin de ofrecer el respaldo humano, técnico e institucional requerido en esta situación.

La Entidad recalcó su compromiso con el bienestar y atención integral de Valentina. Desde la Administración distrital se aúnan esfuerzos para atender el caso y avanzar en la recuperación de la paradeportista de forma satisfactoria.

El IDRD reitera su apoyo con Valentina y su familia, y desea que su recuperación sea pronta y oportuna.