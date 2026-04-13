Gobierno aprueba concesión para Terminal Marítimo Multipropósito en Ciénaga: inversión superior a USD82 millones

Foto: Agencia Nacional de Infraestructura

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), otorgó a la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. la concesión para el desarrollo de un terminal marítimo multipropósito, diseñado para la administración y operación de graneles secos y líquidos, así como carga contenerizada de hidrocarburos, carbón metalúrgico y coque.

El proyecto tiene un plazo de 30 años y promueve el transporte multimodal, al conectarse al Ferrocarril del Atlántico y a través de este al corredor férreo central concesión La Dorada – Chiriguaná, al poliducto Pozos Colorados-Galán y a la Ruta del Sol.

Oscar Torres Yarzagaray, presidente de La Agencia Nacional de Infraestructura, afirmó que se proyecta una movilización de carga de más de 160 millones de toneladas y más de 197.400 contenedores para los 30 años de concesión.

Según el funcionario, esta concesión portuaria desarrollará una infraestructura que cambia completamente lo existente, la cual estaba dedicada anteriormente a la movilización de carbón térmico. Ahora se aprovechan las condiciones de conectividad férrea de la zona portuaria de Ciénaga – Magdalena, así como su canal de acceso, que tiene una profundidad de 21 metros durante todo el año. De este modo, más del 90% de las cargas del terminal se movilizará por vía férrea de Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. (Fenoco), y el tramo sur con el corredor Chiriguaná (Cesar)- La Dorada (Caldas), punto en el cual se hará la transferencia modal a los diferentes orígenes y destinos del centro del país.

El terminal portuario tendrá facilidades para que las operaciones de logística ferroviaria tengan máxima eficiencia y capacidad, permitiendo el arribo y despacho de trenes de hasta 150 vagones, con los más altos estándares de seguridad.

Como parte del contrato de concesión, la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. debe realizar el dragado de dársena de maniobras y el canal de acceso, así como la construcción del muelle, la pasarela de acceso y la rampa de aproximación.

Beneficios del proyecto

En las fases de construcción y operación del puerto se tiene proyectada la generación de 5.300 empleos directos e indirectos, dando prioridad a mano de obra local. “Se pondrá en marcha un programa de formación para el empleo, el cual busca que el proyecto sea construido y operado mayoritariamente por personas de Ciénaga y la región. Además, se realizará una escuela de formación ferroviaria para capacitar al futuro de la industria ferroviaria del país”, indicó Julián David Rueda, Vicepresidente (E) de Infraestructura.

De igual manera, el concesionario destinará USD$20.5 millones en programas de gestión e inversión social en las comunidades del área de influencia, con enfoque en las comunidades pesqueras y campesinas, en proyectos de fortalecimiento institucional, educación ambiental y apoyo a proyectos productivos.

“En promedio un tren unitario de 2 locomotoras y 100 vagones, puede transportar 6.000 ton y llegar a remplazar a más 200 tractocamiones. Cada tren unitario, en un trayecto entre Ciénaga y La Dorada puede reducir 179 toneladas de emisiones de GEI”, destacó el vicepresidente (e) de Estructuración de la ANI.

Además, la consolidación del transporte ferroviario traerá enormes beneficios ambientales para el país. “La reactivación férrea reducirá de manera directa las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector transporte y aportará a las metas establecidas por Colombia en el marco del Acuerdo de París”, concluyó el presidente del citado despacho.

Con información de La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)