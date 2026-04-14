Petro afirma que Noboa le está entregando la frontera a la mafia y anuncia medidas de choque contra sus decisiones unilaterales

–El presidente Gustavo Petro cuestionó las decisiones adoptadas por su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, en materia comercial y fronteriza y advirtió que están debilitando el intercambio legal entre ambos países y favoreciendo el control territorial de economías ilegales.

“Lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia», afirmó el mandatario durante el Consejo de Ministros realizado en Ipiales, Nariño, al referirse al impacto de medidas como el cierre de rutas y la imposición de barreras comerciales.

Según explicó, estas decisiones no frenan el comercio, sino que lo trasladan hacia circuitos ilegales, especialmente en zonas de difícil control como la selva amazónica, donde el tránsito puede realizarse por múltiples puntos sin supervisión estatal.

El jefe de Estado señaló que, al impedir el paso de mercancías por vías formales, se incentiva el contrabando, actividad que, según indicó, está directamente vinculada con el lavado de activos del narcotráfico y con el fortalecimiento de estructuras criminales en la frontera.

Recordó que el cierre de fronteras en contextos anteriores, como ocurrió con Venezuela, terminó consolidando el control de organizaciones ilegales sobre estos territorios, generando dinámicas económicas paralelas que luego resultan difíciles de revertir.

El mandatario también vinculó este escenario con los efectos económicos que podrían agravarse en la región por factores externos, como la variación del dólar y decisiones internas de política monetaria, que afectan la competitividad de los productos colombianos en la frontera.

El presidente Gustavo Petro anunció medidas de ‘choque’ para enfrentar medidas unilaterales adoptadas por Ecuador, para defender la producción nacional y garantizar la seguridad en la zona común con el vecino país.

En una primera instancia, el presidente Gustavo Petro aseguró que se firmó un decreto, que deroga el que expidió el expresidente Álvaro Uribe, sobre las áreas de influencia del volcán Galeras, con el que se vuelve a la normalidad las zonas de riesgo, que permiten que haya desarrollo económico en las que representan una amenaza menor.

En este sentido, el mandatario aseguró que, para defender la producción nacional, “acabamos de sacar un decreto, tumbando el decreto Uribe, para reactivar una zona, atraer capitales».

Paso seguido, reconoció que la producción de alimentos se puede ver afectada por los aranceles del 100% que determinó el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, así como el aumento de las tasas de interés del Banco de la República de Colombia, para lo cual le dijo a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino que hay que emprender la implementación de subsidios a los productos agropecuarios para evitar el aumento de los precios de los alimentos.

De la misma manera, aseguró que si hay la necesidad de declarará “la conmoción interior, declaramos en varias zonas del país» y anotó: “Que lo tumbe un magistrado más tarde, pero actuamos», al considerar que “esto es emergencia. Nosotros aquí luchamos por los pobres y la gente que trabaja, y los empresarios que trabajan y producen».

A la ministra de Comercio, Diana Marcela Rojas le dijo que hay que implementar “la zona franca en la frontera» y recordó que ya existe un decreto que respalda esta iniciativa. El mandatario recalcó que “no hay aranceles 100%, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0%, entra».

“Todo lo que se produzca en Colombia, pero que importábamos de Ecuador, se produce en Colombia. Subsidio, ministra de Agricultura, para que salga más barato, porque sale más caro. Todo lo que se produzca en Colombia y no se pueda exportar a Ecuador por el arancel, debe exportarse a Venezuela, que lo están necesitando», enfatizó.

Para el presidente Petro es evidente que “los extranjeros, a Ecuador y Colombia, quieren dividirnos y que nos matemos, y no caemos en esta trampa» y explicó: “Porque si nos dividimos perdemos el poder que Bolívar anunció y está aún hoy».

El mandatario recordó que, en su diálogo en la Casa Blanca, en febrero pasado, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump le solicitó que mediara en la situación que se presentaba con Ecuador, razón por la cual informó que “le volví a decir, porque yo se lo dije personalmente: intermedie, y dejó a otros, porque a él le pasan cosas, se le olvida. Yo le dije intermedie para que no pase esto, y le vuelvo a solicitar intermedie. Vuelva a la tesis de acabar guerras, no de empezarlas».

“Le pedí que intermediara, y le pido de nuevo que intermedie sin delegar en las burbujas que se le crean, como la que hizo (Benjamín) Netanyahu, para llevarlo a una guerra imposible en Irán, a destruir una civilización con misiles. Espero yo haber alejado definitivamente los misiles de Colombia», anotó.

En resumen, el jefe de Estado dijo que esas son las medidas a tomar: “Subsidios, aranceles inteligentes, derogatorio al decreto de Uribe, solicitó intermediación nuevamente para que termine la locura y se beneficien los dos pueblos».

Con respecto a la seguridad en la frontera para la lucha contra el narcotráfico, el presidente Petro ordenó colocar una “zona de ocupación de la frontera, incluida la selva» y recordó que “yo pedí aquí un radar de alta generación y la Aeronáutica Civil no hizo caso, por si pasan aviones con narcotráfico».

Insistió en que “por eso, la orden al Ejército es copar, general, y no en un año» y recalcó: “Se copa, eso implica, se copa, el radar de la Aeronáutica se pone de una vez, miramos y podemos observar el mar día y noche, pero no para lanzarle misiles a las lanchas, porque aquí sabemos cómo se detiene una lancha, sin matar a nadie».

En este sentido, anotó que “esa es la acción militar en la frontera, se copa y enseñamos a los ecuatorianos cómo se hace, cómo se cuidan los puertos, cómo no caen cargamentos de banano de los presidentes de la República. A mí eso nunca me va a pasar».

El Presidente @PetroGustavo informó que el Ejército de Colombia tendrá presencia en la zona de frontera con Ecuador, incluida la selva, para evitar que la mafia se tome la región. pic.twitter.com/BR8V6AHEzl — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) April 14, 2026



En materia energética, el presidente Gustavo Petro advirtió que Ecuador podría enfrentar una crisis ante un eventual fenómeno climático extremo, lo que aumentaría su dependencia de fuentes externas de energía. “Ahora viene probablemente un (fenómeno de El) Niño, durísimo, va a golpear a Ecuador, deja a Ecuador sin energía eléctrica, y no le voy a dar. Pendejos no somos, quita los aranceles y hablamos», señaló.

El presidente insistió en que la solución pasa por mantener abiertos los canales de comercio y avanzar en esquemas de integración que beneficien a ambos países, en lugar de adoptar medidas que, según dijo, terminan afectando a las economías locales y fortaleciendo actores ilegales en la frontera.