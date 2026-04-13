Obras Metro: Hoy inició el izaje de dovelas y cruce de viga lanzadora en av. Caracas con calle Sexta

Foto: Empresa Metro de Bogotá

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), a partir de este lunes 13 de abril estará cruzando la intersección de la av. Caracas con calle Sexta, para continuar con el izaje de dovelas de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

De este modo, en abril de 2026 se realizará el izaje de dovelas y cruce de la viga lanzadora en la av. Caracas con calle Sexta en horario nocturno.

Horario de cierre: 11:00 p. m. a 4:00 a. m.

Avanza la Línea 1 del Metro de Bogotá

Al avance de las obras que se extienden a lo largo de los 24 kilómetros del viaducto, que con corte al 31 de marzo de 2026 registraron un porcentaje del 75,50 %, se suma la llegada del noveno tren del sistema a Bogotá en abril de 2026.