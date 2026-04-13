Trump notifica que no va a disculparse ante el Papa León XIV; también habló de su imagen como Jesucristo que publicó en su plataforma Truth Social

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no se disculpará con el papa León XIV debido a que, según él, dijo cosas que no estaban bien y se opone a sus planes sobre Irán.

«No, no lo creo, porque el papa León XIV dijo cosas que son incorrectas», respondió Trump a los periodistas en la Casa Blanca. «Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán», agregó.

El mandatario afirmó que no se puede permitir que exista un Irán nuclear, y en ese contexto dijo que el papa no estaría contento con el resultado final de ese escenario, en el que habría «cientos de millones de personas muertas», algo que según él «no va a suceder». «Así que no puedo», añadió.

«Creo que él es muy débil en cuanto al crimen y otras cosas», añadió, especificando que solo está respondiendo a las declaraciones públicas de León XIV.

Trump defendió su enfoque en materia de seguridad interna y afirmó que en EE.UU. creen en la «ley y orden», al tiempo que criticó al papa, acusándolo de que «parecía tener un problema» con ese asunto. «Él está equivocado. Y otra cosa es que no le gustaba lo que estamos haciendo con respecto a Irán», concluyó.

El papa León XIV declaró este lunes que tiene intención de seguir alzando la voz contra la guerra tras el ataque directo del presidente de EE.UU., Donald Trump, que cuestionó el liderazgo del líder de la Iglesia católica y su postura en temas de seguridad.

«Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas», afirmó a Reuters.

Asimismo, indicó que no quiere entrar en una discusión con el inquilino de la Casa Blanca y añadió que no cree «que el mensaje del Evangelio deba ser malinterpretado como lo están haciendo algunas personas».

Previamente, el primer papa nacido en EE.UU., expresó su preocupación por conflictos internacionales y por políticas migratorias, en un tono que ha sido interpretado como crítico hacia Washington.

En ese contexto, Trump calificó a León XIV de «débil en el crimen» y «terrible en política exterior». En una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense cuestionó su postura en temas internacionales y de seguridad, y aseguró que no desea «un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear» ni que critique las acciones de Estados Unidos en países como Venezuela. Asimismo, acusó al papa de alinearse con la izquierda política y de actuar más como un dirigente político que como líder religioso.

Además, sugirió que la elección del papa estuvo influida por su propia presidencia. «Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano», afirmó.

LA IMAGEN COMO JESUCRISTO

De otro lado, el presidente Donald Trump eliminó este lunes de su cuenta en la red Truth Social la imagen que había publicado un día antes, en la que aparecía representado como Jesucristo, tras una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos habitualmente afines al mandatario.

En la imagen, creada por inteligencia artificial, Trump aparecía como una figura mesiánica que realiza sanaciones sagradas con la luz divina que emana de sus manos, junto a la bandera estadounidense y la Estatua de la Libertad.

Tras la polémica, y después de permanecer en la cuenta oficial durante más de doce horas, la imagen fue eliminada sin explicación alguna por parte de Trump ni de la Casa Blanca.

Después, el presidente Donald Trump, se refirió a la imagen al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca. Dijo que la intención era que lo vieran como «un médico», por lo cual, responsabilizó a los medios por la polémica.

Trump comenta su publicación de una imagen en la que se asemeja a Jesucristo como sanador https://t.co/SEsgyKIwCD "Se supone que soy yo como médico, ayudando a la gente. Y yo ayudo a la gente", aseveró el presidente estadounidense. pic.twitter.com/x2dOMWsfYB — Sepa Más (@Sepa_mass) April 13, 2026

El mensaje, ya eliminado, generó múltiples críticas tanto dentro de EE.UU. como fuera del país. De hecho, el mandatario de Irán, Masoud Pezeshkian, hizo una alusión este lunes al respecto.

«La profanación de Jesús (la paz sea con él), el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre. Le deseo el honor de Alá», escribió Pezeshkian en X. (Con información de RT y DW).