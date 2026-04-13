Última semana para pagar el impuesto predial con 10 % de descuento en Bogotá

Foto: Secretaría Genaral de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Bogotá entra en la recta final para que los contribuyentes aprovechen el descuento por pronto pago del impuesto predial con 10 % en 2026. La Secretaría Distrital Distrital de Hacienda (SDH) hace un llamado a la ciudadanía para que no deje pasar esta oportunidad y pague antes del viernes 17 de abril de 2026.

¡El plazo para acceder al 10 % de descuento vence el 17 de abril de 2026, aprovecha la última semana y realiza el pago con este beneficio!

Después de esa fecha, el impuesto se podrá pagar sin descuento hasta el 10 de julio de 2026, que corresponde al plazo máximo.

Cumplir con este compromiso dentro de los tiempos definidos no solo permite un ahorro económico, sino que también evita intereses o sanciones y contribuye a la financiación de programas y proyectos que impulsan el desarrollo de Bogotá.

¿Cómo descargar la factura de los impuestos Predial y de Vehículos en Bogotá 2026?

Para descargar la factura de los impuestos Predial y de Vehículos de la vigencia, desde la página de Secretaría de Hacienda selecciona el botón ‘Pagos Bogotá’, escoge ‘Predial 2026’ o ‘Vehículos 2026’ y la opción ‘Paga en línea’. Diligencia la información que solicita el aplicativo, valida y acepta los términos de política de datos, y finalmente, da clic en ‘Buscar’.

El sistema permitirá descargar la factura para realizar el pago de manera presencial en las entidades autorizadas o puedes escoger la opción ‘Paga en línea’, para hacer el pago por por medios electrónicos.