1.092 sumideros intervenidos en Bogotá con jornada de mantenimiento entre el 6 y 11 de abril

Foto: Aguas de Bogotá

En un trabajo articulado entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá, del 6 al 11 de abril de 2026, se realizaron jornadas de mantenimiento en 8,1 km de canales de la ciudad, lo que permitió la intervención en 1.092 sumideros.

Estas jornadas de intervención de los 1.092 sumideros, permitieron el retiraron cerca de 1.845 toneladas de residuos de los cuerpos de agua de la ciudad. Estas acciones se implementan para prevenir inundaciones y garantizar el adecuado funcionamiento de estas zonas de la capital.

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección gratuita a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.