Resultados de las loterías y chances de este martes 14 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 14 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7835 – La 5ta 9 – Tarde 6635 – La 5ta 2
Culona
Día 1335 – Noche
Astro Sol
3679 – Signo Tauro
Pijao de Oro
2075 – La 5ta 3
Paisita
Día 8438 – La 5ta 9 – Noche 0100 – Tigre
Chontico
Día 2153 – La 5ta 7 – Noche
Cafeterito
Tarde 8570 – La 5ta 9 – Noche
Sinuano
Día 9862 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 512 – NOche
Play Four
Día 1843 – Noche
Samán
Día 6992
Caribeña
Día 3356 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 4696 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 8576 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 9009 – La 5ta 5 – Tarde 0567 – La 5ta 9