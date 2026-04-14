    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este martes 14 de abril de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 14 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7835 – La 5ta 9 – Tarde 6635 – La 5ta 2

    Culona
    Día 1335 – Noche

    Astro Sol
    3679 – Signo Tauro

    Pijao de Oro
    2075 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 8438 – La 5ta 9 – Noche 0100 – Tigre

    Chontico
    Día 2153 – La 5ta 7 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 8570 – La 5ta 9 – Noche

    Sinuano
    Día 9862 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 512 – NOche

    Play Four
    Día 1843 – Noche

    Samán
    Día 6992

    Caribeña
    Día 3356 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 4696 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 8576 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9009 – La 5ta 5 – Tarde 0567 – La 5ta 9

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte