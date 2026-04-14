Presidente Petro solicita la renuncia del Superintendente de Salud ante discrepancias en la liquidación de EPS

En una decisión que marca un nuevo rumbo en la política sanitaria de Colombia, el presidente Gustavo Petro solicitó este martes, 14 de abril de 2026, la renuncia de Luis Carlos Leal como superintendente de Salud en la ciudad de Bogotá. La salida del funcionario se produce, presuntamente, debido a profundas diferencias estratégicas con el Ejecutivo respecto al proceso de liquidación e intervención de diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS), un eje crítico para la implementación de la reforma sectorial que busca el Gobierno Nacional.

Discrepancias en la gestión sectorial

La salida de Leal ocurre en un momento de alta tensión para el sistema de salud colombiano. Según fuentes cercanas a la Casa de Nariño, el mandatario nacional habría manifestado su inconformidad con el ritmo y la dirección de las intervenciones administrativas que la Superintendencia ha liderado en los últimos meses. El Gobierno busca acelerar la transición hacia un modelo que minimice la intermediación financiera, mientras que la gestión saliente habría mantenido posturas que generaron fricciones internas en el gabinete ministerial.

Contexto de las intervenciones

Bajo la administración de Luis Carlos Leal, la Superintendencia de Salud ejecutó intervenciones de gran calado en entidades como Sanitas y Nueva EPS. Sin embargo, los reportes más recientes indican que los planes de liquidación y la gestión de las deudas acumuladas con las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) no han cumplido con las expectativas de la Presidencia de la República. Se espera que en las próximas horas se anuncie el nombre del sucesor, quien tendrá la tarea de alinear la vigilancia y control del sistema con los objetivos de la actual administración.