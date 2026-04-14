Colombia Carbon Forum 2026 en Bogotá: encuentro clave para los mercados de carbono y la competitividad empresarial

Foto: Cámara de Comercio de Bogotá.

En un momento definitivo para la política ambiental de América Latina, el Colombia Carbon Forum (CoCF) 2026 abrirá sus puertas el jueves 16 y viernes 17 de abril en Ágora Bogotá, Centro de Convenciones. Este evento, reunirá a los máximos exponentes de organismos multilaterales y líderes del sector privado para definir la hoja de ruta del mercado de carbono en la región.

Este foto será de acceso gratis y presencial, facilitando el intercambio de conocimientos entre desarrolladores de proyectos, instituciones financieras y tomadores de decisiones en Bogotá y en el país.

“Este encuentro, organizado conjuntamente por la Cámara de Comercio de Bogotá, MÉXICO? y Ambiente y Comunicaciones, se ha consolidado como la plataforma técnica y estratégica más importante del país en materia de mercados de carbono, con la cual buscamos acelerar la transición hacia una economía baja en emisiones mediante el diálogo público-privado y la cooperación internacional”, afirmó Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Invest in Bogotá, a través de su Bureau de Convenciones, destaca la importancia de este tipo de espacios para fortalecer el posicionamiento internacional de la ciudad como hub regional para la innovación, la sostenibilidad y la inversión en sectores estratégicos vinculados a la transición energética.

En ese sentido, Juliana Gómez, Directora Ejecutiva de Invest in Bogotá, resaltó que “este tipo de encuentros consolidan a Bogotá como un punto de convergencia para el diálogo global en sostenibilidad, donde la articulación entre sector público, privado e inversionistas se traduce en desarrollo económico sostenible para la ciudad”.

El evento reunirá a líderes del sector público, empresas, inversionistas, organismos internacionales y desarrolladores de proyectos para analizar el presente y futuro del mercado de carbono en Colombia, así como las oportunidades de inversión asociadas a la transición hacia una economía baja en emisiones.

Por su parte, Luisa Fernanda Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, señaló que, “para el desarrollo del Colombia Carbon Forum, se contribuyó a la articulación con la cadena de valor de la ciudad, vinculando a empresas como Yango, JetSmart así como a diferentes restaurantes, y facilitando información estratégica de Bogotá en coordinación con el Instituto Distrital de Turismo (IDT)».

Voces de autoridad internacional presentes en el Colombia Carbon Forum 2026

La edición del Colombia Carbon Forum (CoCF) destaca por un panel de expertos de primer nivel que analizarán la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París establece un marco para la cooperación voluntaria entre países para alcanzar sus metas climáticas (NDCs), permitiendo el uso de mercados de carbono y mecanismos no mercantiles y el fortalecimiento de los mercados voluntarios. Entre los ponentes confirmados se encuentran:

Jimena Puyana, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Mariano Cirone, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Cristian Grisales, ejecutivo de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-.

Jimmy Ferrer Carbonell, especialista de la CEPAL.

El sector empresarial como motor de cambio

El CoCF 2026 servirá de vitrina para que las organizaciones líderes en sostenibilidad compartan sus estrategias de mitigación y modelos de negocio resilientes al clima.

“El Colombia Carbon Forum refleja el compromiso del sector empresarial con la acción climática, promoviendo espacios de articulación que nos permiten avanzar hacia una economía baja en carbono, competitiva y sostenible», así lo resume el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Ovidio Claros Polanco.

Ejes estratégicos y networking

La agenda técnica se dividirá en rutas temáticas que abarcan desde el desarrollo regulatorio del Sistema de Comercio de Emisiones en Colombia hasta las oportunidades de financiación climática en los territorios. Además, el evento contará con:

Conferencias magistrales y talleres especializados.

Muestra comercial: Espacio donde certificadoras y desarrolladores de proyectos presentarán innovaciones tecnológicas.

Networking de alto nivel: Sesiones diseñadas para generar alianzas estratégicas y conectar la acción climática local con capitales globales.

«El Colombia Carbon Forum se ha consolidado como un punto de encuentro clave para fortalecer la confianza en los instrumentos de mercado y conectar la acción climática de los territorios con las oportunidades globales de financiamiento», destaca la organización del evento.

Registro e información

El registro ya está disponible de forma gratis, con cupos limitados. Diligencia el formulario habilitado, ingresando o haciendo clic aquí.

Para consultar la agenda detallada y la lista completa de ponentes, visita: www.colombiacarbon.com