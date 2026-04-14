Conozca la agenda de conciertos en Bogotá de abril a diciembre de 2026: música, folclor y nuevas tendencias en la capital

Foto: Visit Bogotá e IDT.

Bogotá es uno de los destinos más emocionantes del circuito musical internacional en 2026, reuniendo un cartel impresionante que combina superestrellas globales, ídolos latinos y Festivales al Parque gratis, inolvidables. Te presentamos la agenda de conciertos en la capital de Colombia entre abril y diciembre de 2026. ¡Agéndate!

2026 será un año legendario para la música en vivo en Bogotá: desde grandes giras internacionales hasta eventos culturales gratis y vibrantes festivales. ¡Prepárate para vivir experiencias inolvidables bajo el cielo musical de la capital colombiana!

Agenda de conciertos en Bogotá de abril a diciembre de 2026

Abril

Dream Theater y Megadeth — El metal y rock progresivo tendrán presencia en el Movistar Arena de Bogotá, el primero el 26 y el segundo el 27 de abril de 2026.

Mayo

Mon Laferte — Con su energía única presenta ‘Femme Fatale Tour’, la gira de su álbum homónimo en donde, a través de matices dramáticos, indaga en el lado oscuro del amor. La chilena estará el 7 de mayo en el Movistar Arena.

Joropo al Parque: La programación de este Festival al Parque de Bogotá es gratis y se desarrollará el 9 y 10 de mayo de 2026 en la Plaza de Bolívar, que en su quinta edición pondrá el foco en la tradición oral llanera, donde el contrapunteo se convierte en una experiencia viva que mezcla música, poesía y memoria.

Ed Sheeran — El cantautor británico trae su talentosa mezcla de pop y acústica en una presentación que promete ser inolvidable. La fecha está programada para el 16 de mayo en el Vive Claro de Bogotá.

Colombia al Parque, otro de los Festivales al Parque de Bogotá, llega gratis el 24 y 25 de mayo al Parque de los Novios, que destacará el papel de las mujeres como guardianas de saberes ancestrales a través de cantos que conectan lo íntimo con lo colectivo.

Soda Stereo — La legendaria banda argentina regresa con ‘Soda Stereo Ecos’ para revivir los clásicos de Gustavo Cerati y emocionar a las nuevas generaciones. Los conciertos se llevarán a cabo el 28, 29 y 30 de mayo de 2026 en el Movistar Arena.

Junio

Popular al Parque, también de los Festivales al Parque de Bogotá, se tomará el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el 6 y 7 de junio de 2026, para reivindicar la vigencia de la música regional en la vida urbana contemporánea.

Julio

Rosalía — La aclamada artista española regresa a Bogotá presentando su gira ‘LUX’ con un espectáculo lleno de innovación y energía visual y sonora. Con dos fechas, el 16 y el 18 de julio, se presentará en el Movistar Arena.

Vallenato al Parque se celebrará el 31 de julio de 2026, con la apropiación de este género en la ciudad. Este es otro de los Festivales al Parque de Bogotá con entrada gratis en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en su Plaza de Eventos.

Agosto

Paulo Londra — El fenomenal rapero argentino aterriza en Bogotá con su gira ‘Versus’, que se presentará el 8 de agosto en el Movistar Arena.

Septiembre

Jazz al Parque se realizará el 12 y 13 de septiembre de 2026, en el Parque El Country, donde las sonoridades latinoamericanas dialogarán con el jazz en un ambiente familiar. Jazz al Parque, uno de los Festivales al Parque de Bogotá con entrada gratis.

El Festival Cordillera, se proyecta para 2026 como una de las citas musicales más relevantes de Latinoamérica. Generalmente se lleva a cabo a mediados de septiembre basado en la ediciones de 2024 y 2025. Aún no se conoce fecha oficial a abril de 2026.

Octubre

El Festival Rock al Parque llega recargado al parque Simón Bolívar el 10, 11 y 12 de octubre de 2026. Este festival, el más importante del género en América Latina, será protagonista por su aniversario 30. Rock al Parque, el rey de los Festivales al Parque de Bogotá con entrada gratis, promete un festival de música con más de 500 mil personas en tres días de amor y paz.

El festival Rock al Parque cumple 30 años en el 2026. Foto: Diego Cuevas – IDT

Iron Maiden — Considerada como una de las agrupaciones que desde los años 70 marcaron la historia del rock, la banda londinense regresa a Bogotá con su ‘Run For Your Lives World Tour 2026’. El 11 de octubre de 2026, en el Vive Claro de Bogotá se recordarán los temas que transformaron el rumbo del heavy metal.

Hip Hop al Parque llega al parque Simón Bolívar el 24 y 25 de octubre, con entrada gratis, reivindicará el barrio y la urbe como epicentro de creación cultural. Hip Hip al Parque es otro de los Festivales al Parque de Bogotá.

Noviembre

Salsa al Parque sacude al parque Simón Bolívar el 28 y 29 de noviembre de 2026. Esta es una celebración que reafirma la vigencia de la salsa como uno de los ritmos más vivos y representativos de Bogotá. El acceso a Salsa al Parque que también hace parte de la agenda de Festivales al Parque de Bogotá, es gratis.

Diciembre

Martin Garrix — El fin de año bogotano recibirá a uno de los Djs más reconocidos de la música electrónica internacional; como parte de su ‘Americas Tour’, se presentará el viernes 4 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Los Festivales al Parque se consolidan como una plataforma cultural integral que conecta a artistas, públicos y territorios. Foto: Carlos Viancha – IDT.

La capital de Colombia para este 2026 promete sonoridad, grandes talentos y lleno total en sus ya míticos festivales musicales que atraen turistas no solo de países cercanos, sino de América del Norte y Europa.

La cita es: