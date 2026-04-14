Bogotá se fortaleció como destino turístico en el Festival Gastronómico Francófono 2026

Foto: IDT.

Bogotá sigue consolidándose como un referente gastronómico en América Latina y el mundo, esta vez a través del Festival Gastronómico Francófono 2026, un evento que reunió culturas, sabores y experiencias internacionales en un solo escenario. El festival se llevó a cabo en la sede principal de la Universidad EAN, en el marco de la conmemoración del mes internacional de la francofonía.

Este espacio contó con la participación de 12 países: Bélgica, Canadá, Chile, Costa Rica, Egipto, Francia, Haití, Hungría, Kosovo, México, Marruecos y Suiza, además de la provincia de Quebec y la ciudad de Bogotá, en una agenda que combina diplomacia cultural, experiencias gastronómicas y promoción turística.

Durante la apertura del evento, la directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), Ángela Garzón, intervino ante representantes diplomáticos, sector académico y actores clave, destacando el papel de la gastronomía como uno de los principales motores del turismo en la ciudad.

Este festival representó una oportunidad estratégica para fortalecer el posicionamiento de Bogotá como capital gastronómica latinoamericana, en un contexto global donde el turismo culinario crece de manera acelerada. Actualmente, este segmento fue valorado en USD 11,5 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 40,53 mil millones en 2030, evidenciando su impacto en la industria turística mundial.

En este escenario, Bogotá se destaca por su diversidad culinaria, que va desde la cocina tradicional hasta propuestas contemporáneas de alto nivel. La ciudad cuenta con una calificación promedio de 4,8 en gastronomía y se posiciona como el sexto mejor destino culinario de América Latina y el 32 a nivel global.

Además, el impacto del turismo gastronómico en la ciudad es significativo: el 62,1 % de los turistas internacionales que llegan a Bogotá lo hacen motivados por su oferta de sabores, mientras que el sector genera más de 107.000 empleos mensuales en actividades relacionadas con gastronomía, cultura y alojamiento.

La participación de Bogotá en este festival incluyó experiencias gastronómicas representativas como catas de café, cerveza artesanal, viche y otras expresiones culinarias que conectan la tradición con la innovación. Así mismo, se destacan iniciativas como el libro Bogotá, entre relatos y recetas lanzado en el 2025, el programa Sabor Bogotá y ‘Hecho en Bogotá’, que impulsan el talento local y fortalecen el ecosistema gastronómico de la ciudad.

Con este tipo de escenarios, Bogotá no solo promueve su riqueza culinaria, sino que se posiciona como un destino que conecta culturas, impulsa la economía y genera experiencias memorables para visitantes de todo el mundo.