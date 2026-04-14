-Dólar TRM: $ 3,578.82 (vigente 15 de abril)

-Euro $ 4,232.70

-Bitcoin US$ 74.199,10

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 407,24

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,40

-Petróleo Brent US$ 92,10

-Oro-Compra Banco de la República $ 520.449,87