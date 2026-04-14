Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 15 y jueves 16 de abril de 2026 en Bogotá y Cota

–(Foto EAAB). Este miércoles 15 y jueves 16 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Cota, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Miércoles 15 de abril de 2026

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San Cristóbal

El Paraíso y Santa Rita Sur Oriental.

De la calle 36 Sur a la calle 55 Sur, entre carrera 4B Este a la carrera 11 Este.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Chapinero

El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte III Sector.

De la carrera 15 a la carrera 20, entre calle 88 a la calle 100.

08:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Barrios Unidos

La Castellana y Río Negro.

De la carrera 45 a la transversal 60C, entre calle 90 a la calle 100.

08:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

Santa Bárbara Central.

De la carrera 11 a la 15, entre calle 119 a la calle 127.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Puente Aranda

Gorgonzola.

De la transversal 42 a la avenida carrera 50, entre avenida calle 13 a la avenida calle 6.

06:00 p. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

La Camelia.

De la carrera 50 a la carrera 51, entre calle 2 a la calle 16 Sur

06:00 p. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

San Cristóbal

Santa Lucía.

De la calle 46 Sur a la calle 48 Sur, entre transversal 14 a la carrera 20.

06:00 p. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Bosa

Acapulco, El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, El Remanso, San Bernardino, San Bernardino XVIII, San Diego-Bosa, Villa Ema, Villa Emma y Descanso.

De la carrera 87H a la carrera 87K, entre calle 69 Sur a la calle 70 Sur.

De la carrera 86B a la transversal 88C, entre calle 70A Sur a la calle 73A Sur.

De la carrera 86D a la carrera 91, entre calle 73A Sur a la calle 94A Sur.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Barrios Unidos

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía y Siete de Agosto.

De la carrera 14 a la avenida carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

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Municipio de Cota, Cundinamarca

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Cojardín

10:00 a. m.

4 horas

Mantenimiento preventivo

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Jueves 16 de abril de 2026

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Barrios Unidos

El Polo Club.

De la calle 80 a la calle 89, entre carrera 24 a la carrera 30.

09:00 a. m.

24 horas

Empates red de acueducto

San Cristóbal

El Pinar.

De la calle 49 Sur a la calle 47C Sur, entre carrera 15 Este a la transversal 13C Este.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa.

De la transversal 55 a la carrera 71, entre calle 93A a la calle 116.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad y Nueva Marsella.

De la avenida calle 6 a la calle 8 Sur, entre carrera 68 a la carrera 72.

06:00 p. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Patio Bonito, Patio Bonito II, Tairona y Campo Hermoso.

De la avenida calle 6 a la calle 38 Sur, entre avenida carrera 86 a la avenida carrera 89.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.