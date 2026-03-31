Conozca los horarios especiales de la Ciclovía de Bogotá durante Semana Santa 2026

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer los horarios y días en los que funcionará la Ciclovía de Bogotá recreativo durante la Semana Santa del 2026. Del 29 de marzo al 5 de abril de 2026, agéndate y disfruta de este espacio de promoción del sano esparcimiento en Bogotá. El viernes 3 de abril, no habrá cita en las calles de la ciudad. ¡Aprovecha estos días festivos para rodar en familia y disfrutar de la ciudad de manera diferente!

Estos serán los horarios de la Ciclovía de Bogotá durante la Semana Santa 2026

Domingo de Ramos, 29 de marzo de 2026, funciona esta cita de 7:00 a. m. 2:00 p. m.

Jueves Santo, 2 de abril de 2026), estará disponible de 7:00 a. m. 2:00 p. m.

Viernes Santo, 3 de abril de 2026: No hay Ciclovía de Bogotá por descanso y reflexión.

Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026, regresa la Ciclovía de 7:00 a. m. 2:00 p. m. Única restricción en la en la Boyacá entre Parque El Tunal y la iglesia Santo Tomás de Aquino en el barrio la Aurora de Usme, por Plan Retorno y medidas especiales en movilidad.

No te pierdas este espacio con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Revisa más detalles en la siguiente publicación en la red social X:

La Alcaldía Mayor de Bogotá invita a la ciudadanía a programar sus recorridos de la Ciclovía de manera responsable y respetuosa de los demás durante las fechas de Semana Santa donde se habilitará este espacio de actividad física, deporte y recreación.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.