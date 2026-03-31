Conozca los horarios especiales de la Ciclovía de Bogotá durante Semana Santa 2026
Foto: IDRD.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer los horarios y días en los que funcionará la Ciclovía de Bogotá recreativo durante la Semana Santa del 2026. Del 29 de marzo al 5 de abril de 2026, agéndate y disfruta de este espacio de promoción del sano esparcimiento en Bogotá. El viernes 3 de abril, no habrá cita en las calles de la ciudad. ¡Aprovecha estos días festivos para rodar en familia y disfrutar de la ciudad de manera diferente!
Estos serán los horarios de la Ciclovía de Bogotá durante la Semana Santa 2026
- Domingo de Ramos, 29 de marzo de 2026, funciona esta cita de 7:00 a. m. 2:00 p. m.
- Jueves Santo, 2 de abril de 2026), estará disponible de 7:00 a. m. 2:00 p. m.
- Viernes Santo, 3 de abril de 2026: No hay Ciclovía de Bogotá por descanso y reflexión.
- Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026, regresa la Ciclovía de 7:00 a. m. 2:00 p. m. Única restricción en la en la Boyacá entre Parque El Tunal y la iglesia Santo Tomás de Aquino en el barrio la Aurora de Usme, por Plan Retorno y medidas especiales en movilidad.
No te pierdas este espacio con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Revisa más detalles en la siguiente publicación en la red social X:
La Alcaldía Mayor de Bogotá invita a la ciudadanía a programar sus recorridos de la Ciclovía de manera responsable y respetuosa de los demás durante las fechas de Semana Santa donde se habilitará este espacio de actividad física, deporte y recreación.
Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá podrás encontrar
- Recreación gratuita para todos los habitantes.
- Actividades para mejorar la salud física y mental.
La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.