Cortes de luz este miércoles 15 de abril de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 15 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Esperanza. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 62 a calle 64 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Brisas Aldea Fontibón. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 121 a carrera 128 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 37 a carrera 39 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Nicolás de Federmán. De la calle 60 a calle 64 entre carrera 36 a carrera 38 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Mazurén. De la carrera 47 a carrera 49 entre calle 149 a calle 151 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio Puerta del Sol. De la carrera 110 a carrera 112 entre calle 138 a calle 140 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.