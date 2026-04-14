La recta final de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá está asegurada financieramente: Alcalde Galán

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

En el informe se destacó, entre otras cosas, a los obreros que han llegado desde diferentes partes del país para darle vida a los 24 kilómetros de la Línea 1. Instalan paneles, ajustan cada detalle, siguiendo un cronograma que debe cumplirse al pie de la letra.

“Estamos en la avenida Caracas, aquí también ya está avanzando el viaducto. Este es uno de los puntos clave que va a tener avance este año: la avenida Caracas (…) tenemos en este momento 12.645 metros de viaducto construido. El reto es seguir avanzando cada mes por lo menos mil metros, inclusive un poco más, de construcción de viaducto”, destacó a Noticias Caracol el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Corte al 31 de marzo de 2026, las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá registraron un porcentaje del 75,50 %. ¡Aquí sí pasa!

«La recta final de las obras de la línea 1 del Metro de Bogotá está asegurada financieramente, con créditos aprobados que permiten avanzar este y el próximo año. Sin embargo, la etapa de acabados es compleja y requiere tiempo para garantizar que todos los sistemas funcionen correctamente», dijo el alcalde Carlos Fernando Galán en entrevista conNoticias Caracol.

TransMilenio y Metro nos mueven: demuestra tu cultura ciudadana cediendo el paso

¡En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa nos cuidamos! Que una silla vacía saque lo mejor de ti. Demuestra tu grandeza cediendo el paso, no ganando una silla.

La cultura ciudadana no depende de un sistema de transporte, depende de ti. TransMilenio y el Metro de Bogotá nos mueven, el comportamiento nos define. Sin ti no pasa, como los cuatro millones de viajes diarios y el 85 % de usuarios que pagan el pasaje.