Trabajo sí hay: Acceda a 200 vacantes para obras Línea 1 Metro este miércoles 15 de abril

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Accede a 200 vacantes para ayudantes de obra, oficiales de obra, maestro de obra, soldador y más en el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá a través de la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). La Feria de Empleo se desarrollará en el Centro Comercial MICENTRO de Bosa El Porvenir desde las 8:00 a. m. Asiste con tu hoja de vida actualizada y sé parte de este gran proyecto.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario Metro Línea 1, a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, liderarán una gran Feria de Empleo y apoyar así los trabajos de construcción de este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas. ¿Te interesa?

La cita es en el Centro Comercial MICENTRO de Bosa El Porvenir, ubicado en la calle 54F sur #94-18 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. No olvides llevar varias horas de vida impresas, así como tu documento de identidad.

Son en total 200 puestos de trabajo disponibles para:

Ayudantes de obra.

Oficiales de obra.

Maestro de obra.

Soldador.

Y más.

Requisitos de las vacantes:

Educación formal o profesional dependiendo del cargo.

Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.

Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

Conoce más detalles de esta Feria de Empleo en Kennedy de este miércoles 15 de abril 2026, en la siguiente pieza gráfica:

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.