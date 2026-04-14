Fiscalía y Procuraduría abren proceso penal y disciplinario por la «parranda vallenata» de capos de bandas criminales de Medellín en cárcel de Itagüí

–Sendos procesos, acordes con sus respectivas competencias, iniciaron separadamente la Fiscalía y la Procuraduría por la «parranda vallenata» promovida por los cabecillas de las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá el pasado 9 de abril en el pabellón 1 de la Cárcel de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia.

En lo que corresponde a la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por el delito de prevaricato por omisión contra los responsables del penal que permitieron la realización del festejo, y por aparte una investigación por enriquecimiento ilícito contra el cantante Nelson Velásquez.

A su turno, la Procuraduría General de la Nación anunció que en ejercicio del poder preferente asumió el proceso disciplinario iniciado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), por la realización de la parranda.

Añadió que la decisión fue adoptada tras la visita de la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia, el 9 de abril, al pabellón uno del centro de reclusión, donde habrían ingresado personas no autorizadas para asistir a una celebración el día anterior.

Igualmente indicó que en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, ordenó la remisión inmediata del expediente para su trámite, garantizando el debido proceso y evitando duplicidades disciplinarias, en este caso que inicialmente involucra a 11 servidores públicos del INPEC.

Explicó que la decisión del Ministerio Público se fundamenta en la Resolución 456 de 2017, particularmente en el criterio de impacto social y connotación pública nacional, conforme al artículo 75 del Decreto Ley 262 de 2000 que establecen el poder preferente y las competencias de la Procuraduría.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla Minami, publico imágenes de las cámaras de seguridad de la cárcel de Itagüí, para confirmar sus denuncias sobre lo sucedido allí el pasado 9 de abril.

¿Que en la cárcel de máxima seguridad no se abrieron las puertas?, preguntó la dirigente política. » Señor ministro de Justicia, lo tengo que desmentir con pruebas. Los videos de las cámaras de seguridad muestran lo contrario: las puertas estuvieron abiertas de par en par para que entraran decenas de invitados a una parranda vallenata».

Al respecto, relacionó «más de 16 carros de alta gama ingresando; el concierto completo de Nelson Velásquez que no duró una hora, sino casi toda la tarde; personas que no eran de visitas y lo más grave: civiles, sin uniforme, controlando el ingreso en lugar del INPEC».

Y dejó en el aire este interrogante ¿Esto es una cárcel de máxima seguridad… o un hotel para criminales? Alguien tiene que responder. Se parrandearon La Paz.