EE.UU. bombardea otra supuesta «narcolancha» en el Pacífico; dos muertos más dejó la operación (VIDEO)

–El Comando Sur de EE.UU. informó que este lunes, en desarrollo de sus operaciones antinarcóticos en el hemisferio occidental, ejecutó otro «ataque cinético letal» contra una embarcación que transportaba drogas ilegales en aguas del océano Pacífico. Con ésta, son tres las embarcaciones bombardeadas en menos de 36 horas, con saldo de siete muertos y un sobreviviente.

«La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico», indica el comunicado publicado por el mando militar estadounidense en su cuenta en X.

Applying total systemic friction on the cartels. On April 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the… pic.twitter.com/zZQKEPiSoI — U.S. Southern Command (@Southcom) April 13, 2026

TRADUCCIÓN:

Aplicando fricción sistémica total a los cárteles. El 13 de abril, bajo la dirección del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Dos narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. No se reportaron daños a fuerzas militares de EE.UU.

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Si bien el Comando Sur aseguró que se trataba de un buque, en el video oficial se ve una embarcación de pequeño calado, que poco después es alcanzada por un proyectil lanzado a distancia.

El sábado pasado 11 de abril, el Comando Sur reportó la destrucción de dos supuestas «narcolanchas» en ataques cinéticos letales en el mismo Pacífico Oriental. Cinco «narcoterroristas» fueron muertos y uno sobrevivió, de acuerdo con el informe publicado en la misma red social.

Applying total systemic friction on the cartels. On April 11, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted two lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence… pic.twitter.com/sRXTFYCWXu — U.S. Southern Command (@Southcom) April 12, 2026

TRADUCCIÓN:

Aplicando fricción sistémica total a los cárteles.

El 11 de abril, por orden del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Dos narco-terroristas varones fueron abatidos, y un narco-terrorista sobrevivió al primer ataque. Tres narco-terroristas varones fueron abatidos durante el segundo ataque. Tras los enfrentamientos, USSOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida.