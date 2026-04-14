Histórica caída de la producción de petróleo; igual es el alza del precio del crudo

–La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha reducido mucho su previsión de demanda de petróleo para este año debido al conflicto en Medio Oriente. En su informe mensual, calcula que el consumo global para 2026 será de 104,26 millones de barriles diarios, unos 730.000 barriles diarios menos de lo que esperaba en el reporte de marzo.

Entre abril y diciembre, la demanda podría caer 1,5 millones de barriles diarios, el mayor desplome desde la pandemia de COVID –19 en 2020.

Si el conflicto armado continúa y el suministro de petróleo no se regulariza en el estrecho de Ormuz, la caída podría ser mucho más fuerte: hasta 5 millones de barriles diarios menos entre el segundo y el cuarto trimestre.

«Los mayores recortes en el consumo de petróleo se han producido en Oriente Medio y Asia-Pacífico, principalmente en nafta, GLP y combustible para aviones. Sin embargo, la caída de la demanda se extenderá a medida que persistan la escasez y los precios elevados», advirtió la agencia.

Los continuos ataques a la infraestructura energética en Oriente Medio y las restricciones vigentes al tránsito de buques cisterna por el estrecho de Ormuz han provocado la mayor interrupción del suministro de la historia, desplomando la oferta mundial de petróleo en 10,1 millones de barriles diarios, hasta los 97 millones de barriles diarios en marzo, precisa la AIE.

En este contexto, el procesamiento mundial de crudo continúa viéndose afectado por las interrupciones en el suministro de materia prima y los daños en la infraestructura, lo que está tensando los mercados mundiales de productos refinados.

A su vez, los precios del petróleo volvieron a superar los 100 dólares por barril el domingo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Washington bloqueará «cualquier y todo barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz», una medida que amenaza con interrumpir aún más los flujos de crudo.

Según datos, el Brent, de referencia internacional, subía un 8 % hasta alrededor de 102 dólares, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 8 % hasta los 104 dólares.

Mientras tanto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió sobre un posible aumento de los precios del combustible en el contexto de la situación en torno al paso marítimo: «Disfruten los precios actuales en las gasolineras. Con el supuesto ‘bloqueo’, pronto sentirán nostalgia por la gasolina a 4–5 dólares». (Información DW).