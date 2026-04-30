    • Bogotá

    Bach y Mozart resuenan este 30 de abril en el Centro de Bogotá con la Sinfónica Nacional

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de Orquesta Sinfónica Nacional en conciertoCrédito: Caterine Alvarado

    La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia presenta De Bach a Mozart,  en la Sala Delia Zapata del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, el jueves 30 de abril a las 7:30 p. m. Una oportunidad imperdible para escuchar de cerca dos de los grandes pilares de la música clásica.

    De Bach a Mozart es una serie musical que propone un recorrido por algunas de las obras más representativas del barroco y el clasicismo temprano, en un formato cercano que resalta los matices de cada interpretación. La dirección estará a cargo del concertino de la orquesta, el violinista colombiano Leónidas Cáceres Carreño, quien además participará como solista, junto a la violinista más joven de la agrupación, María Camila Méndez. El concierto contará también con la participación de destacados solistas del Coro Nacional de Colombia, Elizabeth Patiño (Soprano) y Carol Leyton (Mezzosoprano).

    El repertorio reúne obras de Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart, incluyendo el Arioso de la Cantata BWV 156, el Concierto para violín n.º 2 en re mayor K. 211 y la Sinfonía n.º 25 K. 183. A esto se suman dos arias del repertorio sacro de Bach: “Erbarme dich, mein Gott” de La pasión según San Mateo y “Zerfließe, mein Herze” de La pasión según San Juan.

    Sinfónica Nacional de Colombia

    La invitación es a sumarse a este primer concierto de la serie y a recorrer, a través de la música en vivo, dos periodos fundamentales de la historia musical. Las entradas están disponibles en tuboleta.com.

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