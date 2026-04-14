Planes en Bogotá: Agéndese con estas caminatas ecológicas de la Secretaría de Ambiente para el mes de abril de 2026

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) invita a los bogotanos, bogotanas y visitantes a participar de las caminatas ecológicas organizadas por el Distrito. ¡Conoce detalles y agéndate del 13 al 27 de abril de 2026.

Los recorridos y caminatas ecológicas se realizarán en las reservas distritales de humedal de Torca, Torca-Guaymaral, Techo, Capellania y en Quiba. Consulta la programación del mes, revisa fechas y horarios.

Estas jornadas están dirigidas a diferentes grupos poblaciones de la ciudad para facilitar el reconocimiento y aprendizaje del ambiente de Bogotá a través de capacitaciones grupales e individuales en temas de interés ambiental, convocatorias, talleres, caminatas ecológicas y recorridos por los diferentes ecosistemas. Las actividades incluyen interpretación ambiental, conversatorios, encuentros de saberes ancestrales y plantaciones.

Conoce la programación de caminatas ecológicas con la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá durante abril de 2026

Reserva Distrital Humedal Torca (martes 14 de abril de 2026)

Localidad: Usaquén

Nivel de dificultad: Básico

Hora: 9:00 a. m.

Inscripciones ingresando aquí.

Reserva Distrital de Humedal Techo (lunes 20 de abril de 2026)

Localidad: Kennedy

Nivel de dificultad: Básico

Hora: 9:00 a. m.

Inscripciones accediendo aquí.

Reserva Distrital de Humedal Capellanía (jueves 23 de abril de 2026)

Localidad: Fontinón

Nivel de dificultad: Básico:

Hora: 9:00 a. m.

Inscríbete ingresando aquí.

Quiba (lunes 27 de abril de 2026)

Localidad: Ciudad Bolívar

Nivel de dificultad: Básico

Hora: 9:00 a. m.

Inscríbete haciendo aquí.

Para asistir a estas actividades es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

La oferta de caminatas tiene una duración promedio de tres a cuatro horas

Los puntos de encuentro definitivos serán informados a los participantes inscritos a través del correo de confirmación.

No extraer material vegetal ni la fauna del lugar.

No consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o llegar bajo la influencia de estas.

No alimentar las especies del lugar.

Caminar por los senderos demarcados.

Acatar las recomendaciones de los educadores ambientales.

No arrojar residuos.

No gritar ni alterar el silencio propio del lugar que se está visitando.

Llevar ropa cómoda y acorde a la actividad.

Portar los documentos personales, incluido el carné del seguro, de la EPS o del Sisbén.

Llevar un refrigerio personal. También es importante haber desayunado.

Averiguar previamente si es permitido llevar animales de compañía.

Cumplir con las medidas de bioseguridad.

Para consultar el protocolo de derechos, obligaciones y responsabilidades de usuarios y operadores de las caminatas ecológicas, haz clic aquí.