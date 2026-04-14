Planes en Bogotá: Agéndese con estas caminatas ecológicas de la Secretaría de Ambiente para el mes de abril de 2026
Foto: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.
La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) invita a los bogotanos, bogotanas y visitantes a participar de las caminatas ecológicas organizadas por el Distrito. ¡Conoce detalles y agéndate del 13 al 27 de abril de 2026.
Los recorridos y caminatas ecológicas se realizarán en las reservas distritales de humedal de Torca, Torca-Guaymaral, Techo, Capellania y en Quiba. Consulta la programación del mes, revisa fechas y horarios.
Estas jornadas están dirigidas a diferentes grupos poblaciones de la ciudad para facilitar el reconocimiento y aprendizaje del ambiente de Bogotá a través de capacitaciones grupales e individuales en temas de interés ambiental, convocatorias, talleres, caminatas ecológicas y recorridos por los diferentes ecosistemas. Las actividades incluyen interpretación ambiental, conversatorios, encuentros de saberes ancestrales y plantaciones.
Conoce la programación de caminatas ecológicas con la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá durante abril de 2026
Reserva Distrital Humedal Torca (martes 14 de abril de 2026)
- Localidad: Usaquén
- Nivel de dificultad: Básico
- Hora: 9:00 a. m.
- Inscripciones ingresando aquí.
Reserva Distrital de Humedal Techo (lunes 20 de abril de 2026)
- Localidad: Kennedy
- Nivel de dificultad: Básico
- Hora: 9:00 a. m.
- Inscripciones accediendo aquí.
Reserva Distrital de Humedal Capellanía (jueves 23 de abril de 2026)
- Localidad: Fontinón
- Nivel de dificultad: Básico:
- Hora: 9:00 a. m.
- Inscríbete ingresando aquí.
Quiba (lunes 27 de abril de 2026)
- Localidad: Ciudad Bolívar
- Nivel de dificultad: Básico
- Hora: 9:00 a. m.
- Inscríbete haciendo aquí.
Para asistir a estas actividades es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- La oferta de caminatas tiene una duración promedio de tres a cuatro horas
- Los puntos de encuentro definitivos serán informados a los participantes inscritos a través del correo de confirmación.
- No extraer material vegetal ni la fauna del lugar.
- No consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o llegar bajo la influencia de estas.
- No alimentar las especies del lugar.
- Caminar por los senderos demarcados.
- Acatar las recomendaciones de los educadores ambientales.
- No arrojar residuos.
- No gritar ni alterar el silencio propio del lugar que se está visitando.
- Llevar ropa cómoda y acorde a la actividad.
- Portar los documentos personales, incluido el carné del seguro, de la EPS o del Sisbén.
- Llevar un refrigerio personal. También es importante haber desayunado.
- Averiguar previamente si es permitido llevar animales de compañía.
- Cumplir con las medidas de bioseguridad.
Para consultar el protocolo de derechos, obligaciones y responsabilidades de usuarios y operadores de las caminatas ecológicas, haz clic aquí.