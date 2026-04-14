Se levantó paro de protesta por avalúo catastral en Santander y Norte de Santander

–El ministro del Interior, Armando Benedetti, reportó que producto de un acuerdo con los promotores se levantó el paro de protesta por el avalúo catastral y por ende los bloqueos viales, que se prolongaron por espacio de seis días especialmente en los departamentos de Santander y Norte de Santander dejando multimillonarias pérdidas.

A través de su cuenta de X, el ministro Benedetti aseguró que “de la mano del Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno nacional para ajustar los avalúos catastrales en cada uno de los municipios afectados en Santander, mesas técnicas con los alcaldes y voceros, entre otros puntos».

El acuerdo se logró en el encuentro que se realizó en Bucaramanga entre el gobernador, alcaldes y alcaldesas de distintos municipios del departamento, miembros de la Fuerza Pública y dirigentes del paro en esta región del país.

El titular de la cartera política destacó «la voluntad de diálogo para encontrar soluciones y poner fin a las protestas».

“Vine con el único propósito de ayudar y colaborar. Todo se hará de manera articulada con las autoridades territoriales”, afirmó el ministro, quien reiteró «el compromiso del Gobierno Nacional con la justicia tributaria y la equidad, sin afectar a quienes más lo necesitan».

Se levanta el paro en Santander y en Norte de Santander. De la mano del Gobernador de Santander, @GralJuvenalDiaz, se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno nacional para ajustar los avalúos catastrales en cada uno de los municipios afectados en Santander, mesas técnicas con… — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 14, 2026

El gobernador Juvenal de Santander también destacó la decisión:

Se levanta el paro en Santander: resultados con gestión y diálogo Ante el @MinInterior presentamos los acuerdos construidos con comunidades, alcaldes y el @igacColombia , con soluciones claras frente a los avalúos catastrales. Como garante, haré seguimiento al cumplimiento de… pic.twitter.com/VL7jqs8OLD — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) April 14, 2026

De regreso de Bogotá, bajando del aeropuerto y camino a la Gobernación, nos encontramos con campesinos y ciudadanos preocupados por sus tierras. Tuve la oportunidad de explicarles la gestión realizada en la Mesa Nacional y los pasos que continuaremos hoy junto al IGAC, la… pic.twitter.com/CACP9a1bzM — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) April 14, 2026

El encuentro fue encabezado por el ministro del Interior, por orden que impartió el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros que se realizó el lunes en el municipio de Ipiales (Nariño), para que adelantara un diálogo pedagógico con los mandatarios locales para explicarles que la decisión de implementar los valores del impuesto predial es de las alcaldías y los concejos municipales.

En el Consejo de Ministros, el jefe de Estado explicó que el catastro multipropósito permite contar con información actualizada sobre los predios y aclaró que el valor del impuesto predial no depende del Gobierno nacional.

“Lo que tienen que hacer los alcaldes es bajarle la tasa sobre el avalúo al impuesto predial, que es determinado por la tarifa, no por la base», indicó.

El primer mandatario insistió en que la definición del predial es competencia de los alcaldes y los concejos municipales. “No es el Gobierno nacional el que fija esa tarifa. Cada municipio sabe cómo es y debe resolverlo a través de acuerdos locales, en asambleas y cabildos abiertos», afirmó.

Este miércoles, a partir de las 8 de la mañana, se cumplirá un encuentro similar en el municipio de Moniquirá, Boyacá, para buscar un acuerdo con los promotores del paro. Será una mesa de trabajo en la que participarán el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el gobernador del departamento y otros funcionarios de entidades estatales relacionadas con el tema.