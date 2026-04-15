BOGOSHORTS Film Market: Está abierta la Convocatoria 2026

Bogotá Short Film Festival

La edición 24 de BOGOSHORTS – Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá, se realizarán del 1 al 8 de diciembre de 2026 y desde ya tienen abiertas sus convocatoria hasta el 6 de agosto de 2026. ¡Conoce a detalle la información aquí!

Realizadores y productores de Colombia podrán participar en la Competencia Nacional, que incluye las categorías de Ficción, Documental, Animación, Experimental y Videoclip, así como reconocimientos técnicos y artísticos que visibilizan los distintos oficios del sector audiovisual. Por su parte la Competencia Internacional está dirigida a realizadores de todo el mundo (excepto Colombia) y otorga la Santa Lucía en las mismas categorías. Ambas competencias cuentan con premios en efectivo.

Adicionalmente, el festival tiene la competencia F3 – Fanático Freak Fantástico, enfocada en cortometrajes de terror, ciencia ficción, fantasía y géneros afines; la Competencia VR, para obras en 360°, 2D y 3D; y la nueva Competencia de Corto Periodístico que nación exitosamente en la pasada edición del festival.

Todos los cortometrajes inscritos podrán ser considerados para la Competencia Colecciones, donde se entrega el Premio del Público BOGOSHORTS, así como para la Competencia Conexión, orientada a fomentar coproducciones entre países iberoamericanos.

El BFM – BOGOSHORTS Film Market llega a sus 10 años y también abre sus convocatorias

El mercado del Festival BOGOSHORTS, el único en Latinoamérica dedicado exclusivamente al cortometraje y que se realiza anualmente en el marco del evento, es un espacio en el que productores, distribuidores, festivales y diferentes jugadores de la industria audiovisual del mundo, con especial énfasis en iberoamérica, se dan cita para fortalecer y hacer realidad los proyectos seleccionados en los componentes en los que el mercado hace énfasis.

En su décima edición, el BFM continúa con sus tres convocatorias habituales y abre un nuevo componente para fortalecer los proyectos de género, para un total de cuatro líneas de trabajo donde seleccionarán los mejores proyectos. El cierre de las 4 convocatorias en el 6 de agosto.

In Vitro BFM: Para equipos conformados por director(a) y productor(a) de nacionalidad colombiana, que deseen realizar su primer cortometraje a nivel profesional (es decir, fuera del ámbito académico) para ser rodado en la ciudad de Bogotá y cuya duración debe ser entre 7 y 10 minutos. Tiene un premio de 50 mil USD aproximadamente en especie y efectivo para hacer realidad el corto.

Incubadora BFM: Para proyectos de ficción y documental en desarrollo o no finalizados de toda Iberoamérica que se encuentren en cualquier etapa de evolución. Los seleccionados contarán con una agenda personalizada para conectar con empresas, festivales y profesionales que permitan que el corto evolucione de manera efectiva. El componente cuenta con premios para asistir a diferentes mercados internacionales y equipos para rodaje.

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Flipbook BFM: Para proyectos iberoamericanos de animación que se encuentren en etapa de desarrollo y que estén buscando fortalecerse. El enfoque es la búsqueda de potencial coproducción internacional. Los seleccionados tendrán un proceso de fortalecimiento de pitch y una agenda personalizada de conexiones.

Freak BFM: Nuevo componente del mercado para impulsar el cine de género. Para proyectos colombianos de terror, ciencia ficción o fantasía que se encuentren en etapa de desarrollo. Los seleccionados contarán con asesorías especializadas y mecanismos de fortalecimiento individual, además de estímulos para impulsar la producción del corto.

La convocatoria también busca empresas del sector audiovisual, con amplia experiencia o emergente, que estén buscando proyectos a los cuales vincularse o nuevos talentos. Adicionalmente los cortometrajes iberoamericanos de ficción, documental, animación y experimental inscritos en la convocatoria del Festival que lo deseen serán incluidos en la Videolibrería BFM, una herramienta del mercado para potenciar el acercamiento de distribuidores y ventanas de exhibición, además de programadores y festivales.

Requisitos de inscripción para el Festival BOGOSHORTS y el Mercado BFM

Para inscribirse en el 24º BOGOSHORTS – Bogotá Short Film Festival, realizadores y productores deben tener en cuenta que solo se aceptarán obras de ficción, documental, animación, experimental, videoclips y periodísticos de máximo 30 minutos de duración, terminados después del 1 de enero de 2025, que no hayan tenido ninguna exhibición pública en Colombia y que no se encuentren publicados en Internet (excepto videoclips y corto periodístico).