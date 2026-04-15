Por traslado de redes en el occidente de Bogotá, hay cierre en avenida Agoberto Mejía entre diagonal 38 sur y avenida Las Américas

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril en sentido norte a sur de la avenida Agoberto Mejía Cifuentes entre diagonal 38 sur y avenida de Las Américas en el occidente de Bogotá.¡Revisa detalles y programa tus recorridos!

Estas actividades se realizarán, a partir del 13 de abril, por un periodo aproximado de tres meses con horario de cierre de 24 horas, para facilitar el traslado de redes secas, húmedas y construcción estructural del pavimento, en cumplimiento del contrato IDU-1801-2023.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente (PMT):

Tránsito de vehículos particulares y transporte Público

Las personas que circulen en sentido norte – sur por la avenida Agoberto Mejía continuarán circulando por un carril que quedará habilitado sobre la calzada occidental. (Mapa 1).

Mapa 1.

Tránsito de Peatones

Los peatones podrán circular normalmente por la infraestructura destinada para ellos.