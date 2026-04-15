Hoy: Feria de empleo con 200 vacantes para ser parte de la Línea 1 del Metro en Bosa El Porvenir

Accede a 200 vacantes para ayudantes de obra, oficiales de obra, maestro de obra, soldador y más en el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá a través de la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). La Feria de Empleo se desarrollará en el Centro Comercial MICENTRO de Bosa El Porvenir desde las 8:00 a. m.

Tipo de estímulo: Empleo

Beneficios: La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario Metro Línea 1, a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, liderarán una gran Feria de Empleo y apoyar así los trabajos de construcción de este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas. ¿Te interesa?

Requisitos: Educación formal o profesional dependiendo del cargo.

Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.

Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.