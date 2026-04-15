Colombia y Alemania avanzan hacia acuerdo clave para proteger a trabajadores migrantes

Foto: Cancillería

Los dos países concluyeron con éxito las negociaciones para la firma de un Convenio Bilateral de Seguridad Social, un acuerdo que permitirá coordinar los sistemas de protección social de ambos países y garantizar derechos a trabajadores migrantes.

El proceso se desarrolló entre el 6 y el 13 de abril en Bogotá, donde delegaciones de ambos gobiernos culminaron la segunda y última ronda de negociaciones, dando paso a la próxima firma del convenio en Berlín.

En total, 12 delegados de entidades como los ministerios de Trabajo, cajas de pensión, Cancillería de Colombia y la Embajada de Alemania participaron en las sesiones, que contaron con la presencia del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, durante la apertura y el cierre.

El funcionario destacó que el acuerdo busca facilitar la coordinación entre los sistemas de seguridad social de ambos Estados y promover la reciprocidad en el trato a los migrantes, así como avanzar en la adopción de normas internacionales que garanticen los derechos sociales de esta población.

Por su parte, la embajadora de Colombia en Alemania, Yadir Salazar Mejía, señaló que la finalización de las negociaciones representa “un paso crucial» hacia la consolidación de un instrumento que beneficiará a más de 22.000 colombianos que actualmente cotizan en el sistema de seguridad social alemán, así como a ciudadanos alemanes que aportan al sistema pensional colombiano.

“La finalización de las negociaciones bilaterales para la firma del Convenio de Seguridad Social es un paso crucial que nos acerca a la realidad de poder contar con un instrumento que, una vez sea firmado y aprobado en ambos países, beneficiará a más de veintidós mil colombianos», afirmó la embajadora.

El acuerdo también facilitará la movilidad laboral entre ambos países y fortalecerá las relaciones bilaterales en los ámbitos social y económico, al permitir que los trabajadores puedan sumar los periodos cotizados en cada país para acceder a una pensión.

Según explicó la jefe negociadora del Ministerio del Trabajo, Soraya Pino, el convenio permitirá “combinar los períodos de seguro de ambos países» para cumplir con mayor facilidad los requisitos y adquirir derechos pensionales, especialmente para quienes residen en el otro Estado contratante.

Tras el cierre de las negociaciones, ambos países avanzarán en la revisión jurídica del texto y los procedimientos internos necesarios para su aprobación, paso previo a la firma oficial del acuerdo.