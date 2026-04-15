Por renovación de la red de alcantarillado: cierre en avenida carrera Novena con avenida calle 116

Foto: red social X de la EAAB

Para adelantar actividades de renovación de la red del sistema troncal del alcantarillado sanitario de la subcuenca Molinos, en cumplimiento del contrato EAAB-1-01-25500-1524-2023, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de la conectante sentido norte occidente de la avenida carrera Novena con avenida calle 116.

Estas actividades se realizarán a partir del martes 14 de abril de 2026, por un periodo aproximado de dos meses, con horario de cierre 24 horas.

Plan de Manejo de Tránsito PMT:

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la SDM autorizó el PMT que se describe a continuación.

Tránsito de vehículos particulares

Las personas que van de norte – sur por la avenida carrera Novena y toman avenida calle 116 al occidente; deberán tomar la calle 119 al occidente – avenida carrera 11 al sur por donde retoman la avenida calle 116 al occidente. (Mapa 1).

Quienes se desplazan sentido sur – norte por la avenida carrera 11 y realizan la oreja manzana para tomar la avenida calle 116 al occidente, deberán tomar la calle 117A al oriente – carrera 9A al norte – calle 119 al occidente – avenida carrera 11 al sur por donde retoman la avenida calle 116 al occidente. (Mapa 1).

Mapa 1.

Tránsito Peatonal

Los andenes y la infraestructura existente para los peatones no sufrirán ningún tipo de afectación, por esta razón, los peatones continuarán circulando normalmente por la infraestructura destinada para tal ellos.

Tránsito de ciclistas

Los ciclistas que quieran hacer la conexión de la ciclovía entre avenida carrera Novena y la avenida calle 116 los días domingos y festivos, tendrán que utilizar la ciclorruta ubicada en el separador central de la avenida calle 116 entre la avenida carrera Novena y avenida carrera 11. (Mapa 2).