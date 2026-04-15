Daniel Quintero Calle asumiría la Superintendencia de Salud tras designación del Gobierno Nacional

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ha sido designado por el Gobierno Nacional como el nuevo Superintendente Nacional de Salud, según se conoció este miércoles 15 de abril de 2026 en la capital del país. El nombramiento busca fortalecer la inspección, vigilancia y control del sistema sanitario en un momento de transición normativa, aprovechando el perfil político y administrativo de Quintero para liderar los retos institucionales que enfrenta la entidad frente a las EPS y la prestación de servicios en el territorio colombiano.

Contexto de la designación

La llegada de Quintero a la Superintendencia se produce tras semanas de especulaciones sobre su retorno al gabinete o a cargos de control de alto nivel. Su principal reto será gestionar las intervenciones vigentes a diversas entidades promotoras de salud y garantizar la estabilidad financiera del sector.

Es importante recordar que, pese a los procesos disciplinarios que han rodeado su carrera pública, el exmandatario mantiene su capacidad legal para ejercer cargos públicos, a la espera de resoluciones definitivas en las instancias correspondientes. Su gestión será clave para la implementación de las políticas de salud pública del actual gobierno.